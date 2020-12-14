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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1202512026120271202812029>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:00

Игорь Алексеевич


Конечно для тебя математика - жить в бараке


Який взаємозвʼязок математики і барака??
І з чого ти взяв що я живу в бараку? Ти щось важке нюхаєш?
Ти дійсно не розумієш слів «пол» (половина)
«на порядок»?
«всі»?


Фото Киева повесил на стенку


Навіщо?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:02

  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает

як щодо земельних паїв?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Який взаємозвʼязок математики і барака??
Ты вообще далёк от недвижимости. Привык летать и в кабине срать...)) Мы над рашей смеёмся, что не знют что такое унитаз. У нас Хотаб из этой же компании))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:14

  Бетон написав:Так п2п це не вихід. Треба робити присяжний переклад підтвердження походження коштів і з ним в банк на погодження. Якщо я п2п запулю стільки, буде блокування рахунку

в чем проблема?
тебе нужно нал отправить из Украины в Польшу?
вариант здесь отдал-там получил кэш тебя устраивает?
давно не юзал эти кейсы но навскидку где то до 5% в зависимости от суммы
если реальный интерес стучи в личку)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:18

Игорь Алексеевич

Привык летать и в кабине срать...))


З чого ти взяв що я «ходжу» (як ти кажеш «срать» ) в кабіні? Ти десь бачив таке?
Що за маячня про «барак»? Це відсутність якихось таблеток тобі дає голоси в голові?
Ось вигляд з мого вікна.

Зображення

Хто не з Запоріжжя, той знає де це.
Так що там з твоїми поняттями «пів»,»на порядок» , «всі»? Що і в якому класі не вдалося?
Треба допомога, щоб розібратись?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Ось вигляд з мого вікна.
Красивую картинку повесил на стенку))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:З чого ти взяв що я «ходжу» (як ти кажеш «срать» ) в кабіні? Ти десь бачив таке?
А куда вы ПИСЯТЬ и срать ходили в вертушке?. Неужели в штаны? :shock: Или ты летал в луна парке? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:27

Игорь Алексеевич


А куда вы ПИСЯТЬ и срать ходили в вертушке?. Неужели в штаны? :shock:


Власне нікуди. Польоти на вертольоті не настільки тривалі, що є така необхідність. У вас ця необхідність з якихось лише вам відомих причин виникає дуже часто, частіше ніж у звичайних людей? Так не у всіх.
Пілоти проходять медичне освідчення, у них нема такої частої необхідності.
Ви все зʼясували?
Вас допомога з поняттями «половина», «всі», «на порядок» потрібна, чи ви волієте залишитись невігласом на рештку життя?

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Ось вигляд з мого вікна.
Красивую картинку повесил на стенку))

Вона не настільки красива, щоб вішати. Повісив з океану Індійського океану, де відпочивав. А це і так періодично бачу з вікна
Так а що ти казав про барак? Звідки ідея про барак виникла?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 25 жов, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Хто не з Запоріжжя, той знає де це.

Я знаю)

если достроят 2х33эт то вид станет похуже...
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 25 жов, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:29

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Так п2п це не вихід. Треба робити присяжний переклад підтвердження походження коштів і з ним в банк на погодження. Якщо я п2п запулю стільки, буде блокування рахунку

в чем проблема?
тебе нужно нал отправить из Украины в Польшу?
вариант здесь отдал-там получил кэш тебя устраивает?
давно не юзал эти кейсы но навскидку где то до 5% в зависимости от суммы
если реальный интерес стучи в личку)

Спасибо Прохожий, 7500$ получится. Е мае. Нужно переспать с этой мыслью, привыкнуть. Ну и самому сначала выехать
Бетон
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