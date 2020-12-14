Конечно для тебя математика - жить в бараке
Який взаємозвʼязок математики і барака??
І з чого ти взяв що я живу в бараку? Ти щось важке нюхаєш?
Ти дійсно не розумієш слів «пол» (половина)
«на порядок»?
«всі»?
Фото Киева повесил на стенку
Навіщо?
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:00
Игорь Алексеевич
Який взаємозвʼязок математики і барака??
І з чого ти взяв що я живу в бараку? Ти щось важке нюхаєш?
Ти дійсно не розумієш слів «пол» (половина)
«на порядок»?
«всі»?
Навіщо?
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:02
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:14
в чем проблема?
тебе нужно нал отправить из Украины в Польшу?
вариант здесь отдал-там получил кэш тебя устраивает?
давно не юзал эти кейсы но навскидку где то до 5% в зависимости от суммы
если реальный интерес стучи в личку)
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:18
Игорь Алексеевич
З чого ти взяв що я «ходжу» (як ти кажеш «срать» ) в кабіні? Ти десь бачив таке?
Що за маячня про «барак»? Це відсутність якихось таблеток тобі дає голоси в голові?
Ось вигляд з мого вікна.
Хто не з Запоріжжя, той знає де це.
Так що там з твоїми поняттями «пів»,»на порядок» , «всі»? Що і в якому класі не вдалося?
Треба допомога, щоб розібратись?
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:27
Игорь Алексеевич
Власне нікуди. Польоти на вертольоті не настільки тривалі, що є така необхідність. У вас ця необхідність з якихось лише вам відомих причин виникає дуже часто, частіше ніж у звичайних людей? Так не у всіх.
Пілоти проходять медичне освідчення, у них нема такої частої необхідності.
Ви все зʼясували?
Вас допомога з поняттями «половина», «всі», «на порядок» потрібна, чи ви волієте залишитись невігласом на рештку життя?
Вона не настільки красива, щоб вішати. Повісив з океану Індійського океану, де відпочивав. А це і так періодично бачу з вікна
Так а що ти казав про барак? Звідки ідея про барак виникла?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 25 жов, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я знаю)
если достроят 2х33эт то вид станет похуже...
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 25 жов, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:29
Спасибо Прохожий, 7500$ получится. Е мае. Нужно переспать с этой мыслью, привыкнуть. Ну и самому сначала выехать
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