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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:30
Прохожий написав: Hotab написав:
Хто не з Запоріжжя, той знає де це.
Я знаю)
І я памʼятаю , що ви не в захваті від Кампусу))
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Hotab
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:31
Hotab написав:
Власне нікуди. Польоти на вертольоті не настільки тривалі, що є така необхідність.
Конечно и все поверили очередным басням от Хотаба.
На ветке про войну тебя уже послали в кабину вертАлёта...., теперь решил здесь срачь развести.
Интересно Ирина тебе отключит двигатель???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 25 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:31
flyman написав: Бетон написав:
Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
як щодо земельних паїв?
Купить землі? А що з нею робить?
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:34
Игорь Алексеевич написав:
все
Hotab написав:
Власне нікуди. Польоти на вертольоті не настільки тривалі, що є така необхідність.
поверили
Не знаю. Я у «всіх» не питав. Тому майже не використовую слово «всі»,
, як це робите ви невпопад. Так само як і слова «на порядок», «половина».
Ви розібрались в їх значенні?
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:34
Hotab написав:
Повісив з океану Індійського океану, де відпочивав.
Отдыхал во снах между полётами))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:35
это точно)
Бетон написав: Прохожий написав: Бетон написав:
Так п2п це не вихід. Треба робити присяжний переклад підтвердження походження коштів і з ним в банк на погодження. Якщо я п2п запулю стільки, буде блокування рахунку
в чем проблема?
тебе нужно нал отправить из Украины в Польшу?
вариант здесь отдал-там получил кэш тебя устраивает?
давно не юзал эти кейсы но навскидку где то до 5% в зависимости от суммы
если реальный интерес стучи в личку)
Спасибо Прохожий, 7500$ получится. Е мае. Нужно переспать с этой мыслью
, привыкнуть. Ну и самому сначала выехать
но, "скупой платит дважды а лох постоянно", чтобы "потом не было мучительно больно"(с)...
"Если не ошибаюсь, их штрафонули на 20 или 30 тысяч долларов
"
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Прохожий
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:36
Hotab написав:
Не знаю. Я у «всіх» не питав. Тому майже не використовую слово «всі»,
, як це робите ви невпопад.
Значит ошибся. Без м...ов не все, а - один Хотаб))
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:40
у хотаба праздник нашелся собеседник, впервые за 2 недели.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:41
Hotab написав: Прохожий написав: Hotab написав:
Хто не з Запоріжжя, той знає де це.
Я знаю)
І я памʼятаю , що ви не в захваті від Кампусу))
в прямой видимости моей квартиры где я жил с 12го по 18й и почти каждый вечер наблюдал закаты из лоджии 2Хго этажа)
у вас на северо-запад поэтому жд не так критично, ИМХО у кого на восток/юг/запад это реально жесть...
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:42
Wirująświatła написав:
у хотаба праздник нашелся собеседник, впервые за 2 недели.
А то я смотрю он с ветки про войну пропал и начал искать др. ветки, где бы показать свою очередную тупость.
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Игорь Алексеевич
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