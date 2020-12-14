RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12026120271202812029
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:45

Прохожий

щас везде реклама за 0.5-1.5%

Зображення
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 455
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:45

  Прохожий написав:
  Hotab написав:
  Прохожий написав:Я знаю)

І я памʼятаю , що ви не в захваті від Кампусу))

в прямой видимости моей квартиры где я жил с 12го по 18й и почти каждый вечер наблюдал закаты из лоджии 2Хго этажа)
у вас на северо-запад поэтому жд не так критично, ИМХО у кого на восток/юг/запад это реально жесть...


Саме так, у друзів на жд.
Перший раз ввечері , коли сиділи в гостях, мене аж сіпнуло, коли поїхав потяг. А вони (принаймні кажуть) вже не помічають))

Тому коли Флайман тут виклав черговий свій шедевр 100меирів від рейок , я добре усвідомив , як там буде вночі спатись.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 25 жов, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13492
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:47

  smdtranz написав:Прохожий

щас везде реклама за 0.5-1.5%

Зображення

удачи)
Прохожий
 
Повідомлень: 13901
З нами з: 05.06.13
Подякував: 919 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:у вас на северо-запад поэтому жд не так критично, ИМХО у кого на восток/юг/запад это реально жесть...
. Он мечтателем постоянно был про квартиру в Киеве, но постоянно не хватало ему денег на покупку. Поэтому из интернета взял фото и выставил на форум - по богатому...))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8531
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:50

Игорь Алексеевич
ты реально уже припарил
Инна...инна...иннаХ...
Прохожий
 
Повідомлень: 13901
З нами з: 05.06.13
Подякував: 919 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:54

  Прохожий написав:
  smdtranz написав:Прохожий

щас везде реклама за 0.5-1.5%

Зображення

удачи)

я знаю способ ещё дешевле.
он связан с гениталиями, смешной до ужаса))
да шутка, конечно.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3718
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

за 5% гривну с Мариуполя возят. в польшу можно самому вывезти по 10к за такие бабки
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 455
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 20:57

  smdtranz написав:за 5% гривну с Мариуполя возят. в польшу можно самому вывезти по 10к за такие бабки

львов-пшемышль. ехать 2 часа
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3718
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12026120271202812029
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2497, 2498, 2499
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24985 16706647
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2024 06:31
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474957
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56477
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2478)
25.10.2024 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron