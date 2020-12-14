Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
в прямой видимости моей квартиры где я жил с 12го по 18й и почти каждый вечер наблюдал закаты из лоджии 2Хго этажа) у вас на северо-запад поэтому жд не так критично, ИМХО у кого на восток/юг/запад это реально жесть...
Саме так, у друзів на жд. Перший раз ввечері , коли сиділи в гостях, мене аж сіпнуло, коли поїхав потяг. А вони (принаймні кажуть) вже не помічають))
Тому коли Флайман тут виклав черговий свій шедевр 100меирів від рейок , я добре усвідомив , як там буде вночі спатись.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 25 жов, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.