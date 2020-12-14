вы же сметы на ремонты считаете а тут вообще все просто как апельсин)
всего 15 ходок
посчитаем стоимость логистики ну и нервов)
не сложно?
кстати в львове и пшемышле пацаны ждут с нетерпением таких сладких пассажиров)
"лох это судьба"(с)
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:04
вы же сметы на ремонты считаете а тут вообще все просто как апельсин)
всего 15 ходок
посчитаем стоимость логистики ну и нервов)
не сложно?
кстати в львове и пшемышле пацаны ждут с нетерпением таких сладких пассажиров)
"лох это судьба"(с)
Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:14
на руках остались. там скупщики работали и работают, грн на бакс или срубль меняют
Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:18
у меня уже есть недвижимость в Варшаве. я уже вывозил деньги.
это вам так кажется просто - добазарился, заплатил и нет проблем.
сегодня никто никому не даёт никаких гарантий.
и это вам так кажется, что есть варианты.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:24
в свете сантабарбары последних дней ну вот просто интересно было бы услышать окончание окуительных историй от местных теоретиков-"экспертов")
1. страйкер продал бабушатник в Днепре
2. smdtranz вывез 150куе в Польшу траншами по 10куе
Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:30
Ви тут не обкурились часом? Мене вже в якісь експерти записали.
Бляха, вже на форумі нічого спитати не можна, якуєнний форум, шосказать.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Недвигу сегодня наши покупают и в Турции, хорошо идут продажи в Болгарии. Там тоже покупают и по 60тыс и по 400тыс.у.е. Никто с сумками у.е. не прётся через границу.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
каркас будинку в Юніт Сіті
ахрєнєть
Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:33
всю жизнь возили нал за 1%. с москвы например, когда это еще было не осуждаемо.
едут два водителя, каждый по 10 штук берет. главное в приднестровье не лезть, у местных аборигенов 5к лимит без декларации
ну щас уже не актуально, конечно
150 косых за 1-2 дня перевозили. что касается гарантий с печатью и подписью — тут вам к папе римскому, ну или кто там щас самый главный) кому надо тот знает, короче
Востаннє редагувалось smdtranz в П'ят 25 жов, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:35
smdtranz
Счас тоже водилы бусов берут. Там меньше 1%.
Но суммы ж мелкие.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 25 жов, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:35
Здесь просто рай, хотя по сравнению прибл. с2012г., то сайт превращается в базар. Вы зайдите с вопросом в ФБ. Там вообще публика вся из совка.))
Где можно более менее пообщаться и реально получить советы, то в инсте. Там в основном современная молодёжь сидит и они моментом все сооброжают и дают реально классные рекомендации.
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