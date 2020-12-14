RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12027120281202912030>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:04

  Бетон написав:
  smdtranz написав:за 5% гривну с Мариуполя возят. в польшу можно самому вывезти по 10к за такие бабки

львов-пшемышль. ехать 2 часа

вы же сметы на ремонты считаете а тут вообще все просто как апельсин)
всего 15 ходок
посчитаем стоимость логистики ну и нервов)
не сложно?

кстати в львове и пшемышле пацаны ждут с нетерпением таких сладких пассажиров)
"лох это судьба"(с)
Прохожий
 
Повідомлень: 13904
З нами з: 05.06.13
Подякував: 919 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:14

  барабашов написав:
  smdtranz написав:за 5% гривну с Мариуполя возят. в польшу можно самому вывезти по 10к за такие бабки

А там она ещё есть на руках?
В плане - люди ж если и зарабатывают там как то от/на лаптеногих деньги то это ж будут не гривны?



на руках остались. там скупщики работали и работают, грн на бакс или срубль меняют
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:18

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:
  smdtranz написав:за 5% гривну с Мариуполя возят. в польшу можно самому вывезти по 10к за такие бабки

львов-пшемышль. ехать 2 часа
Иметь бабки и не знать как их вывезти? спрашивать на ветке? Значит у этого человека их нет в наличии. А если и есть, то сумма которая перевозится без декл. Если есть намного больше у.е., то есть много вариантов. Конечно нужен откат или правильно сказать заплатить проценты, но обычно эта категория жадная потерять даже 1 бакс.

у меня уже есть недвижимость в Варшаве. я уже вывозил деньги.
это вам так кажется просто - добазарился, заплатил и нет проблем.
сегодня никто никому не даёт никаких гарантий.
и это вам так кажется, что есть варианты.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3722
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:24

в свете сантабарбары последних дней ну вот просто интересно было бы услышать окончание окуительных историй от местных теоретиков-"экспертов")
1. страйкер продал бабушатник в Днепре
2. smdtranz вывез 150куе в Польшу траншами по 10куе
Прохожий
 
Повідомлень: 13904
З нами з: 05.06.13
Подякував: 919 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:30

Ви тут не обкурились часом? Мене вже в якісь експерти записали. :lol:
Бляха, вже на форумі нічого спитати не можна, якуєнний форум, шосказать.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3108
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3642 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
38
20
38
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:у меня уже есть недвижимость в Варшаве. я уже вывозил деньги.
это вам так кажется просто - добазарился, заплатил и нет проблем.
сегодня никто никому не даёт никаких гарантий.
и это вам так кажется, что есть варианты.

Недвигу сегодня наши покупают и в Турции, хорошо идут продажи в Болгарии. Там тоже покупают и по 60тыс и по 400тыс.у.е. Никто с сумками у.е. не прётся через границу.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8526
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

каркас будинку в Юніт Сіті
ахрєнєть

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11392
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:при мне в одной из обменок пацан лет 15-16 получал из-за бугра перевод в евро, никаких документов, прочитал цифровой код с телефона бабки в руки и ушёл. В банке бы ему мозг вынесли и выдали бы гривной с лимитом 100тыс (если бы вообще выдали учитывая возраст).
Сегодня из Луганска везут маршрутки пассажиров в тот же Днепр, через бульбашей, Польшу. По пути несколько пересадок по др. маршруткам. В каждой точке встречают и пересаживают. Налажена систем без заминок. Так и с у.е. все можно провести, а можно просто уехать без у.е и на месте по приезду ему их принесут, а здесь заберут.


всю жизнь возили нал за 1%. с москвы например, когда это еще было не осуждаемо.
едут два водителя, каждый по 10 штук берет. главное в приднестровье не лезть, у местных аборигенов 5к лимит без декларации
ну щас уже не актуально, конечно

150 косых за 1-2 дня перевозили. что касается гарантий с печатью и подписью — тут вам к папе римскому, ну или кто там щас самый главный) кому надо тот знает, короче
Востаннє редагувалось smdtranz в П'ят 25 жов, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:35

smdtranz
Счас тоже водилы бусов берут. Там меньше 1%.
Но суммы ж мелкие.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 25 жов, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13493
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:35

  Striker написав:Ви тут не обкурились часом? Мене вже в якісь експерти записали. :lol:
Бляха, вже на форумі нічого спитати не можна, якуєнний форум, шосказать.
Здесь просто рай, хотя по сравнению прибл. с2012г., то сайт превращается в базар. Вы зайдите с вопросом в ФБ. Там вообще публика вся из совка.))
Где можно более менее пообщаться и реально получить советы, то в инсте. Там в основном современная молодёжь сидит и они моментом все сооброжают и дают реально классные рекомендации.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8526
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 12027120281202912030>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2497, 2498, 2499
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24985 16706713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2024 06:31
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474975
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56485
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6932)
25.10.2024 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.