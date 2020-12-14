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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12027120281202912030
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:36

  kingkongovets написав:каркас будинку в Юніт Сіті
ахрєнєть

Зображення

капец консоль. вони я бачу прямо ферму забацали - підкос
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:каркас будинку в Юніт Сіті
ахрєнєть

Зображення

капец консоль. вони я бачу прямо ферму забацали - підкос
капітелі на консолях, підвішені колони, ппц
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:41

  Hotab написав:smdtranz
Счас тоже водилы бусов берут. Там меньше 1%.
Но суммы ж мелкие.

водила буса "эксперт" КРЖН...
"куда катится этот мир?"(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 21:41

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает

як щодо земельних паїв?

Купить землі? А що з нею робить?

оренда капає, земля таки не біткоєн, при відключенні світла та інтернету не зникає
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:07

  BIGor написав:Я написав на Вашу брехню, що перекази не заборонені. Всі зараз переводять, але в тутешніх рил це небезпечно :D . Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.

Ви шо, на приколі?
Перекази свіфт/сепа заборонені. Варіант р2р адекватними людьми не розглядається, які розуміють "реалии на земле" факти банківської системи в Європі. Ніякі папіруси не змусять повірити європеіського чиновника, шо гроші ок. "Чого переводив по р2р" , і все.
Тому не радьте пригод на п'яту точку.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:17

  Прохожий написав:у вас на северо-запад поэтому жд не так критично, ИМХО у кого на восток/юг/запад это реально жесть...

Крутил-крутил в голове картинку, думаю «чего ж на северо-запад , то?»
Пришлось карту открыть. На юго-запад окна , все же..

Зображення

По стрелке линия визирования с того моего фото выше.
А вот у друзей две квартиры напротив, через коридор. И это прям на железку, она тоже на фото «поднята». Мне было слышно очень в гостях.
С другой стороны мне хоть и до В.Гетмана этак около 500 метров, но даже на высоком этаже шоссе слышно с открытыми окнами.
Надо дом в лесу))
Мордокнига подсовывает Инвуд по 350+ Куе))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:46

прикольно финансовый форум, мое сообщение как обменка выдает переводы валютой без документов удалили, а сообщение хотаба куда он срёт в вертолёте оставили. Заходят люди видят что полезной инфы - ноль и валят с форума с концами. Спасибо модерации, никто не смог бы убить форум так как убиваете его вы
  Hotab написав:

А куда вы ПИСЯТЬ и срать ходили в вертушке?. Неужели в штаны? :shock:


Власне нікуди. Польоти на вертольоті не настільки тривалі, що є така необхідність. У вас ця необхідність з якихось лише вам відомих причин виникає дуже часто, частіше ніж у звичайних людей? Так не у всіх.
Wirująświatła
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  #<1 ... 12027120281202912030
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