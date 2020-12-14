RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12029120301203112032>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:40

  flyman написав:Хотаб таки плагіатом займається, ШРТ воно таке ШРТ 3в1 (метро, швидкісний трамвай, електричка), а так тролив, так тролив
скоро к тебе в нору жить попросится. Своего ж ничего нет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25512
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3379 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:44

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Хотаб таки плагіатом займається, ШРТ воно таке ШРТ 3в1 (метро, швидкісний трамвай, електричка), а так тролив, так тролив
скоро к тебе в нору жить попросится.

Ему подарили б.у. кабину от вертушки и он теперь там спит, летает и ...ср...)) 3 в 1.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8536
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Хотаб таки плагіатом займається, ШРТ воно таке ШРТ 3в1 (метро, швидкісний трамвай, електричка), а так тролив, так тролив
скоро к тебе в нору жить попросится.

Ему подарили б.у. кабину от вертушки и он теперь там спит, летает и ...ср...)) 3 в 1.))

вот такая кабина. приделать лопости и можно с места на место перелетать
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25512
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3379 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:50

flyman Усі недооцінені сучасниками геніальності визнаються, зазвичай, після їхньої смерті. Наприклад, Ван Гог. З вами, пане Флаю, це сталося при житті. Ваша ідея "Локація без ШРТ - марнотратство" уже записана на скрижалях історії. Пишаємося, що серед форумчан - перлина із сонму геніїв.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 881
З нами з: 01.05.17
Подякував: 169 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Wirująświatła написав:вот такая кабина. приделать лопости и можно с места на место перелетать


Это по богатому для него.
Он устроился в осенне - зимний период на работу в воинскую часть и теперь стоит на воротах КПП. Открыть - ворота... Закрыть ворота.... В качестве поощрения живёт в этой кирпичной избушке 2*2. и всё мечтает о хорошей квартире в Киеве.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8536
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:02

Игорь Алексеевич


мечтает о хорошей квартире в Киеве.))


Про нахалбуд від Войцеховського. :D
Якщо не вистачить - то в Ірпені)) Теж нахалбуд. Бо «на порядок дешевше» :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 13500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:04

  Hotab написав:Игорь Алексеевич


мечтает о хорошей квартире в Киеве.))


Про нахалбуд від Войцеховського. :D
Щоб як у бізнесмена з «вечірньою піцою»)

Тебе даже про такую только мечтать. А пока Закрыть - ворота)) И бегом в будку и хавать перловку))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 26 жов, 2024 00:07, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8536
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:06

Игорь Алексеевич


Тебе даже про такую


Тобто навіть в Запоріжжі усвідомлюють, що це «даже»., а не щось нормальне))
Це добре, не все втрачено.
Hotab
 
Повідомлень: 13500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Тобто навіть в Запоріжжі усвідомлюють, що це «даже».
Це добре))
Лучше даже, чем скитаться, как Хотабу по Киеву в поисках до кого прийти переночевать))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8536
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:11

Игорь Алексеевич


Лучше даже, чем скитаться


Навіть хостел краще, ніж «скитаться». Так а на нормальне не вистачило? Лише нахалбуд, лише хардкор?
Hotab
 
Повідомлень: 13500
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 12029120301203112032>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2497, 2498, 2499
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24987 16706839
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2024 23:17
Игорь Алексеевич
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474992
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.