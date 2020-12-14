|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:40
flyman написав:
Хотаб таки плагіатом займається, ШРТ воно таке ШРТ 3в1 (метро, швидкісний трамвай, електричка), а так тролив, так тролив
скоро к тебе в нору жить попросится. Своего ж ничего нет.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25512
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3379 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:44
Wirująświatła написав: flyman написав:
Хотаб таки плагіатом займається, ШРТ воно таке ШРТ 3в1 (метро, швидкісний трамвай, електричка), а так тролив, так тролив
скоро к тебе в нору жить попросится.
Ему подарили б.у. кабину от вертушки и он теперь там спит, летает и ...ср...)) 3 в 1.))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8536
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:47
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
Хотаб таки плагіатом займається, ШРТ воно таке ШРТ 3в1 (метро, швидкісний трамвай, електричка), а так тролив, так тролив
скоро к тебе в нору жить попросится.
Ему подарили б.у. кабину от вертушки и он теперь там спит, летает и ...ср...)) 3 в 1.))
вот такая кабина. приделать лопости и можно с места на место перелетать
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25512
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3379 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:50
flyman Усі недооцінені сучасниками геніальності визнаються, зазвичай, після їхньої смерті. Наприклад, Ван Гог. З вами, пане Флаю, це сталося при житті. Ваша ідея "Локація без ШРТ - марнотратство" уже записана на скрижалях історії. Пишаємося, що серед форумчан - перлина із сонму геніїв.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:55
Wirująświatła написав:
вот такая кабина. приделать лопости и можно с места на место перелетать
Это по богатому для него.
Он устроился в осенне - зимний период на работу в воинскую часть и теперь стоит на воротах КПП. Открыть - ворота... Закрыть ворота.... В качестве поощрения живёт в этой кирпичной избушке 2*2. и всё мечтает о хорошей квартире в Киеве.))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8536
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:02
Игорь Алексеевич
мечтает о хорошей квартире в Киеве.))
Про нахалбуд від Войцеховського.
Якщо не вистачить - то в Ірпені)) Теж нахалбуд. Бо «на порядок дешевше»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13500
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:04
Hotab написав:Игорь Алексеевич
мечтает о хорошей квартире в Киеве.))
Про нахалбуд від Войцеховського.
Щоб як у бізнесмена з «вечірньою піцою»)
Тебе даже про такую только мечтать. А пока Закрыть - ворота)) И бегом в будку и хавать перловку))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 26 жов, 2024 00:07, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8536
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:06
Игорь Алексеевич
Тебе даже про такую
Тобто навіть в Запоріжжі усвідомлюють, що це «даже
»., а не щось нормальне))
Це добре, не все втрачено.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13500
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:09
Hotab написав:
Тобто навіть в Запоріжжі усвідомлюють, що це «даже».
Це добре))
Лучше даже
, чем скитаться, как Хотабу по Киеву в поисках до кого прийти переночевать))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8536
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:11
Игорь Алексеевич
Лучше даже, чем скитаться
Навіть хостел краще, ніж «скитаться». Так а на нормальне не вистачило? Лише нахалбуд, лише хардкор?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13500
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24987
|16706839
|
|
|1374
|5474992
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56491
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|