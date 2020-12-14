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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12029120301203112032
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Навіть хрстел краще, ніж «спитаться».
У тебя вообще мечта ид... что бы МЖ было в квартире.)) А то надоело ж.... в форточку вертушки выставлять))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:16

Игорь Алексеевич
Та зі мною зрозуміло. Навіщо ви зі мною змагаєтесь «у тебя даже..». Я ж навіть не заперечую на оту маячню про туалети, кабіни, ..
Мова про те, чому у бізнесмена грошей на нормальне не вистачає? Якийсь не правильний бізнесмен? На мінімалках, чи що? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Мова про те, чому у бізнесмена грошей на нормальне не вистачає?
Ты как был ид.. так и умрёшь им. Умей читать и думать головой а не ж... Уже не раз для дур.. писал, что покупаю у Войцаха за копейки, как пишут непотріб кв. и сдаю в аренду. Или тебя перекасило в небе??))
Иди лучше закрывать ворота, пользы будет больше, чем ты здесь перд... - флудишь.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 26 жов, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:27

Игорь Алексеевич
Так це що виходить, вести бізнес з нормальною нерухомістю нема грошей?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:29

  Hotab написав:Игорь Алексеевич
Так це що виходить, вести бізнес з нормальною нерухомістю нема грошей?
Умей думать и считать, иметь бабки с аренды одной недв. или иметь за те же деньги с трёх))
Поэтому третий раз повторяю - лучше тебе открывать и закрывать ворота))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:41

  ihorkyiv написав:flyman Усі недооцінені сучасниками геніальності визнаються, зазвичай, після їхньої смерті. Наприклад, Ван Гог. З вами, пане Флаю, це сталося при житті. Ваша ідея "Локація без ШРТ - марнотратство" уже записана на скрижалях історії. Пишаємося, що серед форумчан - перлина із сонму геніїв.

фарисеї перехрестилися в послідовників свідків ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:вот такая кабина. приделать лопости и можно с места на место перелетать


Это по богатому для него.
Он устроился в осенне - зимний период на работу в воинскую часть и теперь стоит на воротах КПП. Открыть - ворота... Закрыть ворота.... В качестве поощрения живёт в этой кирпичной избушке 2*2. и всё мечтает о хорошей квартире в Киеве.))

зря злорадствуєте, він на криші Кампуса збиває шахіди трьохлітровими банками
flyman
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  #<1 ... 12029120301203112032
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