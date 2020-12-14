|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:13
Hotab написав:
Навіть хрстел краще, ніж «спитаться».
У тебя вообще мечта ид... что бы МЖ было в квартире.)) А то надоело ж.... в форточку вертушки выставлять))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8536
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:16
Игорь Алексеевич
Та зі мною зрозуміло. Навіщо ви зі мною змагаєтесь «у тебя даже..». Я ж навіть не заперечую на оту маячню про туалети, кабіни, ..
Мова про те, чому у бізнесмена грошей на нормальне не вистачає? Якийсь не правильний бізнесмен? На мінімалках, чи що?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13500
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:20
Hotab написав:
Мова про те, чому у бізнесмена грошей на нормальне не вистачає?
Ты как был ид.. так и умрёшь им. Умей читать и думать головой а не ж... Уже не раз для дур.. писал, что покупаю у Войцаха за копейки, как пишут непотріб кв. и сдаю в аренду. Или тебя перекасило в небе??))
Иди лучше закрывать ворота, пользы будет больше, чем ты здесь перд... - флудишь.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 26 жов, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8536
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:27
Игорь Алексеевич
Так це що виходить, вести бізнес з нормальною нерухомістю нема грошей?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13500
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:29
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Так це що виходить, вести бізнес з нормальною нерухомістю нема грошей?
Умей думать и считать, иметь бабки с аренды одной недв. или иметь за те же деньги с трёх))
Поэтому третий раз повторяю - лучше тебе открывать и закрывать ворота))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8536
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:41
ihorkyiv написав:flyman
Усі недооцінені сучасниками геніальності визнаються, зазвичай, після їхньої смерті. Наприклад, Ван Гог. З вами, пане Флаю, це сталося при житті. Ваша ідея "Локація без ШРТ - марнотратство" уже записана на скрижалях історії. Пишаємося, що серед форумчан - перлина із сонму геніїв.
фарисеї перехрестилися в послідовників свідків ШРТ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36989
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 26 жов, 2024 00:43
Игорь Алексеевич написав: Wirująświatła написав:
вот такая кабина. приделать лопости и можно с места на место перелетать
Это по богатому для него.
Он устроился в осенне - зимний период на работу в воинскую часть и теперь стоит на воротах КПП. Открыть - ворота... Закрыть ворота.... В качестве поощрения живёт в этой кирпичной избушке 2*2. и всё мечтает о хорошей квартире в Киеве.))
зря злорадствуєте, він на криші Кампуса збиває шахіди трьохлітровими банками
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36989
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24987
|16706841
|
|
|1374
|5474992
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56491
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|