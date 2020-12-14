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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12028120291203012031>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:07

  BIGor написав:Я написав на Вашу брехню, що перекази не заборонені. Всі зараз переводять, але в тутешніх рил це небезпечно :D . Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.

Ви шо, на приколі?
Перекази свіфт/сепа заборонені. Варіант р2р адекватними людьми не розглядається, які розуміють "реалии на земле" факти банківської системи в Європі. Ніякі папіруси не змусять повірити європеіського чиновника, шо гроші ок. "Чого переводив по р2р" , і все.
Тому не радьте пригод на п'яту точку.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:17

  Прохожий написав:у вас на северо-запад поэтому жд не так критично, ИМХО у кого на восток/юг/запад это реально жесть...

Крутил-крутил в голове картинку, думаю «чего ж на северо-запад , то?»
Пришлось карту открыть. На юго-запад окна , все же..

Зображення

По стрелке линия визирования с того моего фото выше.
А вот у друзей две квартиры напротив, через коридор. И это прям на железку, она тоже на фото «поднята». Мне было слышно очень в гостях.
С другой стороны мне хоть и до В.Гетмана этак около 500 метров, но даже на высоком этаже шоссе слышно с открытыми окнами.
Надо дом в лесу))
Мордокнига подсовывает Инвуд по 350+ Куе))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:32

flyman

Хотаб таки плагіатом займається,


Тролять тебе не за ШРТ, а за підвали нахалбудівські і пляшки з водою на підвіконні.
Та і з ШРТ таке собі щастя, дякуючи всесвіту не дійшло до економної економії їздити на електричці чи трамваї на постійній основі.
Доречі треба щось робити тобі з памʼяттю.
Майже 2 роки тому ти вже казав «ми сусіди», коли почув від мене про Кампус.
Сьогодні знов у тебе «добрий грибний ранок».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 25 жов, 2024 23:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 23:50

flyman Усі недооцінені сучасниками геніальності визнаються, зазвичай, після їхньої смерті. Наприклад, Ван Гог. З вами, пане Флаю, це сталося при житті. Ваша ідея "Локація без ШРТ - марнотратство" уже записана на скрижалях історії. Пишаємося, що серед форумчан - перлина із сонму геніїв.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:02

Игорь Алексеевич


мечтает о хорошей квартире в Киеве.))


Про нахалбуд від Войцеховського. :D
Якщо не вистачить - то в Ірпені)) Теж нахалбуд. Бо «на порядок дешевше» :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:27

Игорь Алексеевич
Так це що виходить, вести бізнес з нормальною нерухомістю нема грошей?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 00:41

  ihorkyiv написав:flyman Усі недооцінені сучасниками геніальності визнаються, зазвичай, після їхньої смерті. Наприклад, Ван Гог. З вами, пане Флаю, це сталося при житті. Ваша ідея "Локація без ШРТ - марнотратство" уже записана на скрижалях історії. Пишаємося, що серед форумчан - перлина із сонму геніїв.

фарисеї перехрестилися в послідовників свідків ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Лобановського 6а, в який 26/02/22 влучила ракета

Зображення


припиняйте нести діч
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:12

  Hotab написав:Bolt
Навряд чи
Розмах крил 2 метри, він не зустрів би ні несучу колону, ні шафу? Так само зайшов би всередину і там би вибухнув.
Я тільки не зрозумів чому тут експерти списали цей будинок?

Я думаю від шафи з Ікеї він теж би не здетонував би.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«Сподіваємося, що не були пошкоджені несучі конструкції у будинку», – каже мер

якщо ти дурень і нічого не розумієш взагалі, то нашо ти лізеш в мери
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