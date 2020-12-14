Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Я написав на Вашу брехню, що перекази не заборонені. Всі зараз переводять, але в тутешніх рил це небезпечно . Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.
Ви шо, на приколі? Перекази свіфт/сепа заборонені. Варіант р2р адекватними людьми не розглядається, які розуміють "реалии на земле" факти банківської системи в Європі. Ніякі папіруси не змусять повірити європеіського чиновника, шо гроші ок. "Чого переводив по р2р" , і все. Тому не радьте пригод на п'яту точку.
Прохожий написав:у вас на северо-запад поэтому жд не так критично, ИМХО у кого на восток/юг/запад это реально жесть...
Крутил-крутил в голове картинку, думаю «чего ж на северо-запад , то?» Пришлось карту открыть. На юго-запад окна , все же..
По стрелке линия визирования с того моего фото выше. А вот у друзей две квартиры напротив, через коридор. И это прям на железку, она тоже на фото «поднята». Мне было слышно очень в гостях. С другой стороны мне хоть и до В.Гетмана этак около 500 метров, но даже на высоком этаже шоссе слышно с открытыми окнами. Надо дом в лесу)) Мордокнига подсовывает Инвуд по 350+ Куе))
Тролять тебе не за ШРТ, а за підвали нахалбудівські і пляшки з водою на підвіконні. Та і з ШРТ таке собі щастя, дякуючи всесвіту не дійшло до економної економії їздити на електричці чи трамваї на постійній основі. Доречі треба щось робити тобі з памʼяттю. Майже 2 роки тому ти вже казав «ми сусіди», коли почув від мене про Кампус. Сьогодні знов у тебе «добрий грибний ранок».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 25 жов, 2024 23:54, всього редагувалось 2 разів.
flyman Усі недооцінені сучасниками геніальності визнаються, зазвичай, після їхньої смерті. Наприклад, Ван Гог. З вами, пане Флаю, це сталося при житті. Ваша ідея "Локація без ШРТ - марнотратство" уже записана на скрижалях історії. Пишаємося, що серед форумчан - перлина із сонму геніїв.
ihorkyiv написав:flyman Усі недооцінені сучасниками геніальності визнаються, зазвичай, після їхньої смерті. Наприклад, Ван Гог. З вами, пане Флаю, це сталося при житті. Ваша ідея "Локація без ШРТ - марнотратство" уже записана на скрижалях історії. Пишаємося, що серед форумчан - перлина із сонму геніїв.
фарисеї перехрестилися в послідовників свідків ШРТ
Hotab написав:Bolt Навряд чи Розмах крил 2 метри, він не зустрів би ні несучу колону, ні шафу? Так само зайшов би всередину і там би вибухнув. Я тільки не зрозумів чому тут експерти списали цей будинок?
Я думаю від шафи з Ікеї він теж би не здетонував би.