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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 жов, 2024 10:52
Бетон написав:«Сподіваємося, що не були пошкоджені несучі конструкції у будинку», – каже мер
якщо ти дурень і нічого не розумієш взагалі, то нашо ти лізеш в мери
у Вєталя може й нема дніпровського диплому будівельника, та й ремонти в варшавських він не робить, але й на форумах, де всі знають хто він, де він і шо він не написує куди як і скільки котлет він планує перевезти
вважаєте себе такими розумними, успішними і прохаваними, а насправді ведете себе як діти малі, а потім усі у вас гандони і влада в першу чергу
тож перш ніж обсирати когось подивись спершу на себе
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Додано: Суб 26 жов, 2024 11:00
kingkongovets написав:
Бетон написав:«Сподіваємося, що не були пошкоджені несучі конструкції у будинку», – каже мер
якщо ти дурень і нічого не розумієш взагалі, то нашо ти лізеш в мери
у Вєталя може й нема дніпровського диплому будівельника, та й ремонти в варшавських він не робить, але й на форумах, де всі знають хто він, де він і шо він не написує куди як і скільки котлет він планує перевезти
вважаєте себе такими розумними, успішними і прохаваними, а насправді ведете себе як діти малі, а потім усі у вас гандони і влада в першу чергу
тож перш ніж обсирати когось подивись спершу на себе
Я їх роблю вже в Варшаві
Але я не несу маячню як він
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Додано: Суб 26 жов, 2024 11:02
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:«Сподіваємося, що не були пошкоджені несучі конструкції у будинку», – каже мер
якщо ти дурень і нічого не розумієш взагалі, то нашо ти лізеш в мери
у Вєталя може й нема дніпровського диплому будівельника, та й ремонти в варшавських він не робить, але й на форумах, де всі знають хто він, де він і шо він не написує куди як і скільки котлет він планує перевезти
вважаєте себе такими розумними, успішними і прохаваними, а насправді ведете себе як діти малі, а потім усі у вас гандони і влада в першу чергу
тож перш ніж обсирати когось подивись спершу на себе
Я їх роблю вже в Варшаві
а я бачив)
ти ще раз перечитай мій поперадній допис
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Додано: Суб 26 жов, 2024 11:06
Бетон написав:Але я не несу маячню як він
бгг, татишо?)
тобі нагадати?)
одного твого висера по долі затопленого тунелю вистачило щоб зрозуміти хто ти)
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Додано: Суб 26 жов, 2024 11:26
Мені якось байдуже хто про мене що розуміє. Я не лізу у владу, не лізу в чиновники. З моїх виразів не рже весь світ. Кожна дитина в світі знає абсурдні вислови боксера.
Він коментує кожну затичку. Я маю право критикувати найнятого менеджера. Це нормально у всьому світі.
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