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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12028120291203012031
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:«Сподіваємося, що не були пошкоджені несучі конструкції у будинку», – каже мер

якщо ти дурень і нічого не розумієш взагалі, то нашо ти лізеш в мери
у Вєталя може й нема дніпровського диплому будівельника, та й ремонти в варшавських він не робить, але й на форумах, де всі знають хто він, де він і шо він не написує куди як і скільки котлет він планує перевезти

вважаєте себе такими розумними, успішними і прохаваними, а насправді ведете себе як діти малі, а потім усі у вас гандони і влада в першу чергу

тож перш ніж обсирати когось подивись спершу на себе
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:00

  kingkongovets написав:
Бетон написав:«Сподіваємося, що не були пошкоджені несучі конструкції у будинку», – каже мер

якщо ти дурень і нічого не розумієш взагалі, то нашо ти лізеш в мери
у Вєталя може й нема дніпровського диплому будівельника, та й ремонти в варшавських він не робить, але й на форумах, де всі знають хто він, де він і шо він не написує куди як і скільки котлет він планує перевезти

вважаєте себе такими розумними, успішними і прохаваними, а насправді ведете себе як діти малі, а потім усі у вас гандони і влада в першу чергу

тож перш ніж обсирати когось подивись спершу на себе

Я їх роблю вже в Варшаві

Але я не несу маячню як він
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:«Сподіваємося, що не були пошкоджені несучі конструкції у будинку», – каже мер

якщо ти дурень і нічого не розумієш взагалі, то нашо ти лізеш в мери
у Вєталя може й нема дніпровського диплому будівельника, та й ремонти в варшавських він не робить, але й на форумах, де всі знають хто він, де він і шо він не написує куди як і скільки котлет він планує перевезти

вважаєте себе такими розумними, успішними і прохаваними, а насправді ведете себе як діти малі, а потім усі у вас гандони і влада в першу чергу

тож перш ніж обсирати когось подивись спершу на себе

Я їх роблю вже в Варшаві
а я бачив)
ти ще раз перечитай мій поперадній допис
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Але я не несу маячню як він


бгг, татишо?)
тобі нагадати?)
одного твого висера по долі затопленого тунелю вистачило щоб зрозуміти хто ти)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мені якось байдуже хто про мене що розуміє. Я не лізу у владу, не лізу в чиновники. З моїх виразів не рже весь світ. Кожна дитина в світі знає абсурдні вислови боксера.
Він коментує кожну затичку. Я маю право критикувати найнятого менеджера. Це нормально у всьому світі.
Бетон
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