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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12029120301203112032
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 17:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:на Подільському робота кипить, закінчують 90-метровий тунель на Бальзака під діючими коліями УЗ і капітальний ремонт вулиці на Садах, там купа техніки і робітників, Автострада порожняків не гонить на відміну від тебе)

https://youtu.be/VbT9cimjJNE?si=il9FSbb94q_JS-zN

апьять двійка бггг)
ти реальний качок)))

початок будівництва в 1993 році.
в 200-х я займався проектуванням середньої арки, коли працював в Eurocon.
чемпіон світу - більше 30ти років будівництва.
вкрали все по 10му колу.
де ще таке в світі є?
в Гондурасі мабуть

цим не хизуватись треба, а соромитись


чим «цим»?)
робота йде, перехід будується, навіть під час війни, проєкт гігантський, зустрічає активну протидію, тому доводиться вносити правки і щодо них точаться пекельні дискуссіі, які теж швидкості не додають

а перед тим багато років тривали перемовини і суди з власниками дач

а оце твоє одвічне «все вкрали» аналогічно твоїм попереднім висерам «тунель треба будувати заново, а це мінімум 10 років, або ніколи», «до Вєніка з Львівської площі не більше 18 хвилин» і іншим, бо ти постійно ляпаєш про те, про що ніхера не знаєш
kingkongovets
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