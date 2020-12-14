Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:на Подільському робота кипить, закінчують 90-метровий тунель на Бальзака під діючими коліями УЗ і капітальний ремонт вулиці на Садах, там купа техніки і робітників, Автострада порожняків не гонить на відміну від тебе)
початок будівництва в 1993 році. в 200-х я займався проектуванням середньої арки, коли працював в Eurocon. чемпіон світу - більше 30ти років будівництва. вкрали все по 10му колу. де ще таке в світі є? в Гондурасі мабуть
цим не хизуватись треба, а соромитись
чим «цим»?) робота йде, перехід будується, навіть під час війни, проєкт гігантський, зустрічає активну протидію, тому доводиться вносити правки і щодо них точаться пекельні дискуссіі, які теж швидкості не додають
а перед тим багато років тривали перемовини і суди з власниками дач
а оце твоє одвічне «все вкрали» аналогічно твоїм попереднім висерам «тунель треба будувати заново, а це мінімум 10 років, або ніколи», «до Вєніка з Львівської площі не більше 18 хвилин» і іншим, бо ти постійно ляпаєш про те, про що ніхера не знаєш