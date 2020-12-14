Додано: Суб 26 жов, 2024 22:34

Блин...30 страниц форума устроили какую то хрень по сделке...эксперды хреновы.Из за 30К просто курятник какой то...

1.Какой накуй банк... У любого нормального нотариуса есть машинка в отдельной комнате-уходите туда и проверяете,жуете,пересматривате там купюры,гоняете на них...если возбудились,хоть раком ходите...включено в услуги нотариуса

2.Умиляет...96-то х..ня...20006 так себе,синий все.Да это мать его деньги.Вам уже закон приняли,все банки,обменки берут и никуда не денутся..Курс один и тот же.Если Вы лох и Вас посылают нах...значит это судьба...Главное чтоб не было печатей,загрязнений-остальное-не ипите людям мозг...Уважайте их личное пространство

3.Всегда,всегда мать его,если вы нормальный человек,а не барыга-сделка всегда оплачивалась пополам...1% покупатель платит оценку-натариус дает ему бумагу и он пистует в ближайшее отделение банка платить и приносит квитанцию-вот блд...Украине оплачена мзда,все сидят и щелкают...лицом...ждут..Продавец платит на месте нотариусу налог 1%-чего там,пенсионный что ли(от оценки)... Сделка пополам за услуги нотариуса...всегда.Если Вы крахобор конечно-пытайтесь переложить на дебила покупателя полностью...если совести нет.

Перед сделкой,не ляпайте языком когда,где и к какому нотариусу Вы идете переоформляться,знают только Вы и продавец.Знает трое-знает и свинья...Придерживайтесь правил,не пизд... лишнего и никто Вас грабить не будет,если все по уму....

Детский сад...