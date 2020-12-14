Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:на Подільському робота кипить, закінчують 90-метровий тунель на Бальзака під діючими коліями УЗ і капітальний ремонт вулиці на Садах, там купа техніки і робітників, Автострада порожняків не гонить на відміну від тебе)
початок будівництва в 1993 році. в 200-х я займався проектуванням середньої арки, коли працював в Eurocon. чемпіон світу - більше 30ти років будівництва. вкрали все по 10му колу. де ще таке в світі є? в Гондурасі мабуть
цим не хизуватись треба, а соромитись
чим «цим»?) робота йде, перехід будується, навіть під час війни, проєкт гігантський, зустрічає активну протидію, тому доводиться вносити правки і щодо них точаться пекельні дискуссіі, які теж швидкості не додають
а перед тим багато років тривали перемовини і суди з власниками дач
а оце твоє одвічне «все вкрали» аналогічно твоїм попереднім висерам «метро затопило бо Кличко недогледів», «тунель треба будувати заново, а це мінімум 10 років, або ніколи», «до Вєніка з Львівської площі не більше 18 хвилин» і іншим, бо ти постійно ляпаєш про те, про що ніхера не знаєш
Блин...30 страниц форума устроили какую то хрень по сделке...эксперды хреновы.Из за 30К просто курятник какой то... 1.Какой накуй банк... У любого нормального нотариуса есть машинка в отдельной комнате-уходите туда и проверяете,жуете,пересматривате там купюры,гоняете на них...если возбудились,хоть раком ходите...включено в услуги нотариуса 2.Умиляет...96-то х..ня...20006 так себе,синий все.Да это мать его деньги.Вам уже закон приняли,все банки,обменки берут и никуда не денутся..Курс один и тот же.Если Вы лох и Вас посылают нах...значит это судьба...Главное чтоб не было печатей,загрязнений-остальное-не ипите людям мозг...Уважайте их личное пространство 3.Всегда,всегда мать его,если вы нормальный человек,а не барыга-сделка всегда оплачивалась пополам...1% покупатель платит оценку-натариус дает ему бумагу и он пистует в ближайшее отделение банка платить и приносит квитанцию-вот блд...Украине оплачена мзда,все сидят и щелкают...лицом...ждут..Продавец платит на месте нотариусу налог 1%-чего там,пенсионный что ли(от оценки)... Сделка пополам за услуги нотариуса...всегда.Если Вы крахобор конечно-пытайтесь переложить на дебила покупателя полностью...если совести нет. Перед сделкой,не ляпайте языком когда,где и к какому нотариусу Вы идете переоформляться,знают только Вы и продавец.Знает трое-знает и свинья...Придерживайтесь правил,не пизд... лишнего и никто Вас грабить не будет,если все по уму.... Детский сад...
osafly написав:Блин...30 страниц форума устроили какую то хрень по сделке...эксперды хреновы.Из за 30К просто курятник какой то... 1.Какой накуй банк... У любого нормального нотариуса есть машинка в отдельной комнате-уходите туда и проверяете,жуете,пересматривате там купюры,гоняете на них...если возбудились,хоть раком ходите...включено в услуги нотариуса 2.Умиляет...96-то х..ня...20006 так себе,синий все.Да это мать его деньги.Вам уже закон приняли,все банки,обменки берут и никуда не денутся..Курс один и тот же.Если Вы лох и Вас посылают нах...значит это судьба...Главное чтоб не было печатей,загрязнений-остальное-не ипите людям мозг...Уважайте их личное пространство 3.Всегда,всегда мать его,если вы нормальный человек,а не барыга-сделка всегда оплачивалась пополам...1% покупатель платит оценку-натариус дает ему бумагу и он пистует в ближайшее отделение банка платить и приносит квитанцию-вот блд...Украине оплачена мзда,все сидят и щелкают...лицом...ждут..Продавец платит на месте нотариусу налог 1%-чего там,пенсионный что ли(от оценки)... Сделка пополам за услуги нотариуса...всегда.Если Вы крахобор конечно-пытайтесь переложить на дебила покупателя полностью...если совести нет. Перед сделкой,не ляпайте языком когда,где и к какому нотариусу Вы идете переоформляться,знают только Вы и продавец.Знает трое-знает и свинья...Придерживайтесь правил,не пизд... лишнего и никто Вас грабить не будет,если все по уму.... Детский сад...
посетитель написав: Исходя из пункта три 30 страниц прошли мимо.
Да вы еще пожуйте...страниц 50,когда не то что мимо,всю связь потеряешь кто,чего и за сколько хотел чего то там продать...Жуйте дальше,как нанять колумбийских мучачос в охрану,на три пачки баксов,чтоб местные типочки не чпокнули на сделке хруща
osafly Та ладно Хоть Парус в принципе неплохо бы подвергнуть тактическому термоядерному удару(по словам моих знакомых оперов из 90х) но за три пачки там никто перестрелку в стиле картелей устраивать не будет
osafly Зря иронизируете. 3 пачки для Киева ничто, а в Днепре уже и «что». Оружия у публики на руках сейчас много, работы и возможности заработать - мало. Стрелять канеш не будут , но «показать» чтоб забрать.. Ну а по этим пережованым налогам.. назови нотарь «мое вознаграждение 1%» (да хоть и 5% проси, 31-я статься ЗУ «про нотариат » не ограничивает его хотелку, если есть лохи готовые платить ) , никто бы тут не елозил это все. А так то что нотарь, что рылы типа в белом «вы мне заплатите за сделку несколько сотен дол, ну и есть же «держмыто 1%». .. это выглядит каким-то налюбиловом..