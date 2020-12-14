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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12029120301203112032
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 17:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:на Подільському робота кипить, закінчують 90-метровий тунель на Бальзака під діючими коліями УЗ і капітальний ремонт вулиці на Садах, там купа техніки і робітників, Автострада порожняків не гонить на відміну від тебе)

https://youtu.be/VbT9cimjJNE?si=il9FSbb94q_JS-zN

апьять двійка бггг)
ти реальний качок)))

початок будівництва в 1993 році.
в 200-х я займався проектуванням середньої арки, коли працював в Eurocon.
чемпіон світу - більше 30ти років будівництва.
вкрали все по 10му колу.
де ще таке в світі є?
в Гондурасі мабуть

цим не хизуватись треба, а соромитись


чим «цим»?)
робота йде, перехід будується, навіть під час війни, проєкт гігантський, зустрічає активну протидію, тому доводиться вносити правки і щодо них точаться пекельні дискуссіі, які теж швидкості не додають

а перед тим багато років тривали перемовини і суди з власниками дач

а оце твоє одвічне «все вкрали» аналогічно твоїм попереднім висерам «метро затопило бо Кличко недогледів», «тунель треба будувати заново, а це мінімум 10 років, або ніколи», «до Вєніка з Львівської площі не більше 18 хвилин» і іншим, бо ти постійно ляпаєш про те, про що ніхера не знаєш
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

там бы лучше северный обход Киева делали, заодно Троя бы ездила на правый берег, и главное транзитный трафик.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:14

  kingkongovets написав:о, тепер пішли штампи з форумів по обʼєктам войцеха)

і знову ніяких сюрпризів)

Тут скрізь інтереси , бля....
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:там бы лучше северный обход Киева делали, заодно Троя бы ездила на правый берег, и главное транзитный трафик.
а це шо не північ?

https://youtu.be/t1TSLH7U5wI?si=5rwgji6lCtFZL08V

всьому свій час, там буде продовження окружної тунелем на Милославську і далі через ліс на той же Подільський перехід і Броварське шосе

а троя на правий скоро буде їздити через тунель по Подільському
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Блин...30 страниц форума устроили какую то хрень по сделке...эксперды хреновы.Из за 30К просто курятник какой то...
1.Какой накуй банк... У любого нормального нотариуса есть машинка в отдельной комнате-уходите туда и проверяете,жуете,пересматривате там купюры,гоняете на них...если возбудились,хоть раком ходите...включено в услуги нотариуса
2.Умиляет...96-то х..ня...20006 так себе,синий все.Да это мать его деньги.Вам уже закон приняли,все банки,обменки берут и никуда не денутся..Курс один и тот же.Если Вы лох и Вас посылают нах...значит это судьба...Главное чтоб не было печатей,загрязнений-остальное-не ипите людям мозг...Уважайте их личное пространство
3.Всегда,всегда мать его,если вы нормальный человек,а не барыга-сделка всегда оплачивалась пополам...1% покупатель платит оценку-натариус дает ему бумагу и он пистует в ближайшее отделение банка платить и приносит квитанцию-вот блд...Украине оплачена мзда,все сидят и щелкают...лицом...ждут..Продавец платит на месте нотариусу налог 1%-чего там,пенсионный что ли(от оценки)... Сделка пополам за услуги нотариуса...всегда.Если Вы крахобор конечно-пытайтесь переложить на дебила покупателя полностью...если совести нет.
Перед сделкой,не ляпайте языком когда,где и к какому нотариусу Вы идете переоформляться,знают только Вы и продавец.Знает трое-знает и свинья...Придерживайтесь правил,не пизд... лишнего и никто Вас грабить не будет,если все по уму....
Детский сад...
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:51

  osafly написав:Блин...30 страниц форума устроили какую то хрень по сделке...эксперды хреновы.Из за 30К просто курятник какой то...
1.Какой накуй банк... У любого нормального нотариуса есть машинка в отдельной комнате-уходите туда и проверяете,жуете,пересматривате там купюры,гоняете на них...если возбудились,хоть раком ходите...включено в услуги нотариуса
2.Умиляет...96-то х..ня...20006 так себе,синий все.Да это мать его деньги.Вам уже закон приняли,все банки,обменки берут и никуда не денутся..Курс один и тот же.Если Вы лох и Вас посылают нах...значит это судьба...Главное чтоб не было печатей,загрязнений-остальное-не ипите людям мозг...Уважайте их личное пространство
3.Всегда,всегда мать его,если вы нормальный человек,а не барыга-сделка всегда оплачивалась пополам...1% покупатель платит оценку-натариус дает ему бумагу и он пистует в ближайшее отделение банка платить и приносит квитанцию-вот блд...Украине оплачена мзда,все сидят и щелкают...лицом...ждут..Продавец платит на месте нотариусу налог 1%-чего там,пенсионный что ли(от оценки)... Сделка пополам за услуги нотариуса...всегда.Если Вы крахобор конечно-пытайтесь переложить на дебила покупателя полностью...если совести нет.
Перед сделкой,не ляпайте языком когда,где и к какому нотариусу Вы идете переоформляться,знают только Вы и продавец.Знает трое-знает и свинья...Придерживайтесь правил,не пизд... лишнего и никто Вас грабить не будет,если все по уму....
Детский сад...



Исходя из пункта три 30 страниц прошли мимо.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 23:16

  посетитель написав:
Исходя из пункта три 30 страниц прошли мимо.


Да вы еще пожуйте...страниц 50,когда не то что мимо,всю связь потеряешь кто,чего и за сколько хотел чего то там продать...Жуйте дальше,как нанять колумбийских мучачос в охрану,на три пачки баксов,чтоб местные типочки не чпокнули на сделке хруща :D
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 23:21

osafly
Та ладно
Хоть Парус в принципе неплохо бы подвергнуть тактическому термоядерному удару(по словам моих знакомых оперов из 90х) но за три пачки там никто перестрелку в стиле картелей устраивать не будет
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 23:38

osafly
Зря иронизируете.
3 пачки для Киева ничто, а в Днепре уже и «что».
Оружия у публики на руках сейчас много, работы и возможности заработать - мало.
Стрелять канеш не будут , но «показать» чтоб забрать..
Ну а по этим пережованым налогам..
назови нотарь «мое вознаграждение 1%» (да хоть и 5% проси, 31-я статься ЗУ «про нотариат » не ограничивает его хотелку, если есть лохи готовые платить ) , никто бы тут не елозил это все.
А так то что нотарь, что рылы типа в белом «вы мне заплатите за сделку несколько сотен дол, ну и есть же «держмыто 1%». .. это выглядит каким-то налюбиловом..
Hotab
 
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