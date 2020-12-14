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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12030120311203212033
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:02

  kingkongovets написав:а ось ще один «знавець»
жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент)

що ти хочеш від пересічної людини, яка купляє/продає нерухомість не часто.
якщо навіть поважне колись видання пише таке:
Насправді, «перша» угода — це найбільш масова угода на ринку нерухомості, коли продавець продає вперше протягом поточного року житлову нерухомість (квартиру або будинок), яку було придбано понад три роки тому. В цьому разі законодавство вимагає сплати 1% до Пенсійного фонду (не будемо зараз про пільги для тих, хто купує житло вперше), а також мита в розмірі 1% за реєстрацію угоди нотаріусу. Причому, щоб не повторюватися, зазначимо, що 1% до Пенсійного фонду і 1% мита сплачуються завжди, незалежно від того, «перша» угода, «друга» чи наступні.

https://zn.ua/ukr/reforms/vijskovij-zbi ... ichiv.html
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:що ти хочеш від пересічної людини, яка купляє/продає нерухомість не часто.


так в тому то і справа, що ми тут дійсно вже 30 разів перетерли, що ніякого відсотка за держмито у приватних нотарів ніколи де юре не існувало і що його навʼязування є одним із складових стандартного розвода переляканого від незвичної відповідальністі пересічного при його нечастих угодах з нерухомістю, а «експерти», яких колись успішно постригли рили у звʼязці з нотарями, продовжують нести тут цю діч про мито

немає ніяких «всЄгда» і «так прінято», є лише закон і ваші власні інтереси

зи: стосовно приведеної цитати - формально вона має рацію, але лише у випадку реєстрації у державного нотаря
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ради интереса поднял данные сколько я платил при оформлении за услуги нотариуса.Было это в 2019, но тем не менее для сравнения. 2 500 грн. Аж сам удивился :). Это вся сумма.

Причем тогда я не знал то что тут уже все знают.Само как то получилось.Может ещё и потому что покупал без риэлторов, которые напарили б нотариусов с рассказами про держмыто т.п.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:10

Військовий збір зачепив: «другу» та всі наступні угоди з об’єктом нерухомості, ринок нежитлової нерухомості, землі й навіть спадщину для неблизьких родичів.
Авторці статті спочатку слід розібратися зі своїми дописами: чи стагнація на ринку, чи частіше відбуваються продажі.
"в 2024-му продовжилася стагнація ринку нерухомості в Києві, коли кількість угод різко знизилась, а більшість об’єктів, які довгий час не продавалися, знімають із продажів. Причому сьогодні, якщо щось і продається, то тільки те, що раніше взагалі не потрапляло на ринок, а реалізовувалося серед своїх".
І раптом: "На жаль, статистики щодо кількості різного типу угод не існує, але сьогодні спостерігається збільшення обігу житла, тобто громадяни частіше його купують і продають".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:11

На одному із форумів.

Ну не знаю, брокер мой дом смотрела сказала 220-230 продам, за два месяца до войны переехала только, по затратной части и тому что строился он из последнего вагона) обошелся он в +- 300.
[/i]


Це ще думаю тільки початок. :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:21

  Хомякоид написав:На одному із форумів.

Ну не знаю, брокер мой дом смотрела сказала 220-230 продам, за два месяца до войны переехала только, по затратной части и тому что строился он из последнего вагона) обошелся он в +- 300.
[/i]

Це ще думаю тільки початок. :shock:


Далі ще дешевше
2024 виявився роком глобального дешевія київської нерухомості. Ремонт в подарунок - вже норма.
Пшенично чавунна держава, по факту, стала пшеничною.

Наступний 2025 - рік тотальної ніщети.
Чекаємо квартир з ремонтом біля метро за 25000.
Уроди доведуть країну до такого стану
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:23

  ihorkyiv написав:Військовий збір зачепив: «другу» та всі наступні угоди з об’єктом нерухомості, ринок нежитлової нерухомості, землі й навіть спадщину для неблизьких родичів.
Авторці статті спочатку слід розібратися зі своїми дописами: чи стагнація на ринку, чи частіше відбуваються продажі.
"в 2024-му продовжилася стагнація ринку нерухомості в Києві, коли кількість угод різко знизилась, а більшість об’єктів, які довгий час не продавалися, знімають із продажів. Причому сьогодні, якщо щось і продається, то тільки те, що раніше взагалі не потрапляло на ринок, а реалізовувалося серед своїх".
І раптом: "На жаль, статистики щодо кількості різного типу угод не існує, але сьогодні спостерігається збільшення обігу житла, тобто громадяни частіше його купують і продають".

Укро чиновники якимось чином обходили обов'язкові платежі?
Чому простий наріД не пішов за ними, як з чорнобильськими пенсіями?

Вони ж придумали собі чорнобильські пенсії і доплату за проживання у високогірних умовах.
Frant
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