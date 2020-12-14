Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а ось ще один «знавець» жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент)
що ти хочеш від пересічної людини, яка купляє/продає нерухомість не часто. якщо навіть поважне колись видання пише таке:
Насправді, «перша» угода — це найбільш масова угода на ринку нерухомості, коли продавець продає вперше протягом поточного року житлову нерухомість (квартиру або будинок), яку було придбано понад три роки тому. В цьому разі законодавство вимагає сплати 1% до Пенсійного фонду (не будемо зараз про пільги для тих, хто купує житло вперше), а також мита в розмірі 1% за реєстрацію угоди нотаріусу. Причому, щоб не повторюватися, зазначимо, що 1% до Пенсійного фонду і 1% мита сплачуються завжди, незалежно від того, «перша» угода, «друга» чи наступні.
sergey_stasyuk555 написав:що ти хочеш від пересічної людини, яка купляє/продає нерухомість не часто.
так в тому то і справа, що ми тут дійсно вже 30 разів перетерли, що ніякого відсотка за держмито у приватних нотарів ніколи де юре не існувало і що його навʼязування є одним із складових стандартного розвода переляканого від незвичної відповідальністі пересічного при його нечастих угодах з нерухомістю, а «експерти», яких колись успішно постригли рили у звʼязці з нотарями, продовжують нести тут цю діч про мито
немає ніяких «всЄгда» і «так прінято», є лише закон і ваші власні інтереси
зи: стосовно приведеної цитати - формально вона має рацію, але лише у випадку реєстрації у державного нотаря
Військовий збір зачепив: «другу» та всі наступні угоди з об’єктом нерухомості, ринок нежитлової нерухомості, землі й навіть спадщину для неблизьких родичів. Авторці статті спочатку слід розібратися зі своїми дописами: чи стагнація на ринку, чи частіше відбуваються продажі. "в 2024-му продовжилася стагнація ринку нерухомості в Києві, коли кількість угод різко знизилась, а більшість об’єктів, які довгий час не продавалися, знімають із продажів. Причому сьогодні, якщо щось і продається, то тільки те, що раніше взагалі не потрапляло на ринок, а реалізовувалося серед своїх". І раптом: "На жаль, статистики щодо кількості різного типу угод не існує, але сьогодні спостерігається збільшення обігу житла, тобто громадяни частіше його купують і продають".
ihorkyiv написав:Військовий збір зачепив: «другу» та всі наступні угоди з об’єктом нерухомості, ринок нежитлової нерухомості, землі й навіть спадщину для неблизьких родичів. Авторці статті спочатку слід розібратися зі своїми дописами: чи стагнація на ринку, чи частіше відбуваються продажі. "в 2024-му продовжилася стагнація ринку нерухомості в Києві, коли кількість угод різко знизилась, а більшість об’єктів, які довгий час не продавалися, знімають із продажів. Причому сьогодні, якщо щось і продається, то тільки те, що раніше взагалі не потрапляло на ринок, а реалізовувалося серед своїх". І раптом: "На жаль, статистики щодо кількості різного типу угод не існує, але сьогодні спостерігається збільшення обігу житла, тобто громадяни частіше його купують і продають".
Укро чиновники якимось чином обходили обов'язкові платежі? Чому простий наріД не пішов за ними, як з чорнобильськими пенсіями?
Вони ж придумали собі чорнобильські пенсії і доплату за проживання у високогірних умовах.