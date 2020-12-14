Додано: Нед 27 жов, 2024 12:52

Вчора передзвонила мені покупець, вибачилася, що в п'ятницю не відповіла, бо зараз дуже гаряче на фронті, каже за день по 200-300 км проїжджає. Далі всі справи вести через її знайомого адвоката-юриста, бо вона зараз фізично не може цим займатися. Поговорили з ним, спочатку він перевірить всіх власників квартири на відсутність судових справ, штрафів (скинув ІПН і ПІБ), якщо все норм, то далі буде говорити з нотаріусом і скаже скільки вона хоче за свої послуги. 1% ПФ на покупцеві точно сказав, інше скоріш за все 50 на 50. За 1% "держмито" також поговорили, що такого не існує для приватних нотарів, але почекаємо, що скаже нотаріус. По документам наче все є, але в мене наче як техпаспорт старого зразка, сказав за 1300-1400 грн зробимо новий, там вже повинен бути QR-код і якийсь Витяг з реєстру будівельної діяльності чи щось таке. Оцінка в мене вже є, далі зібрати довідки про відсутність заборгованостей по комунальним, довідку про зареєстрованих осіб в квартирі, їх відсутність. Так наче як все згадав. По розрахунку спитав, каже, що у нотаря повинен бути детектор банкнот, але і він може з собою взяти з офісу, якщо треба. Тут ще треба буде подумати, мені здається краще буде оплатити комірку в банку для зберігання і додатково їх перевірити ще в самому банку.

По цінам ще згадав, каже, що зараз ціни взлетіли у нотаріусів, нещодавно хтось оформлював оренду авто і заплатив 5к грн.