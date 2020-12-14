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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12031120321203312034>
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:02

  kingkongovets написав:а ось ще один «знавець»
жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент)

що ти хочеш від пересічної людини, яка купляє/продає нерухомість не часто.
якщо навіть поважне колись видання пише таке:
Насправді, «перша» угода — це найбільш масова угода на ринку нерухомості, коли продавець продає вперше протягом поточного року житлову нерухомість (квартиру або будинок), яку було придбано понад три роки тому. В цьому разі законодавство вимагає сплати 1% до Пенсійного фонду (не будемо зараз про пільги для тих, хто купує житло вперше), а також мита в розмірі 1% за реєстрацію угоди нотаріусу. Причому, щоб не повторюватися, зазначимо, що 1% до Пенсійного фонду і 1% мита сплачуються завжди, незалежно від того, «перша» угода, «друга» чи наступні.

https://zn.ua/ukr/reforms/vijskovij-zbi ... ichiv.html
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:що ти хочеш від пересічної людини, яка купляє/продає нерухомість не часто.


так в тому то і справа, що ми тут дійсно вже 30 разів перетерли, що ніякого відсотка за держмито у приватних нотарів ніколи де юре не існувало і що його навʼязування є одним із складових стандартного розвода переляканого від незвичної відповідальністі пересічного при його нечастих угодах з нерухомістю, а «експерти», яких колись успішно постригли рили у звʼязці з нотарями, продовжують нести тут цю діч про мито

немає ніяких «всЄгда» і «так прінято», є лише закон і ваші власні інтереси

зи: стосовно приведеної цитати - формально вона має рацію, але лише у випадку реєстрації у державного нотаря
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ради интереса поднял данные сколько я платил при оформлении за услуги нотариуса.Было это в 2019, но тем не менее для сравнения. 2 500 грн. Аж сам удивился :). Это вся сумма.

Причем тогда я не знал то что тут уже все знают.Само как то получилось.Может ещё и потому что покупал без риэлторов, которые напарили б нотариусов с рассказами про держмыто т.п.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:10

Військовий збір зачепив: «другу» та всі наступні угоди з об’єктом нерухомості, ринок нежитлової нерухомості, землі й навіть спадщину для неблизьких родичів.
Авторці статті спочатку слід розібратися зі своїми дописами: чи стагнація на ринку, чи частіше відбуваються продажі.
"в 2024-му продовжилася стагнація ринку нерухомості в Києві, коли кількість угод різко знизилась, а більшість об’єктів, які довгий час не продавалися, знімають із продажів. Причому сьогодні, якщо щось і продається, то тільки те, що раніше взагалі не потрапляло на ринок, а реалізовувалося серед своїх".
І раптом: "На жаль, статистики щодо кількості різного типу угод не існує, але сьогодні спостерігається збільшення обігу житла, тобто громадяни частіше його купують і продають".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:11

На одному із форумів.

Ну не знаю, брокер мой дом смотрела сказала 220-230 продам, за два месяца до войны переехала только, по затратной части и тому что строился он из последнего вагона) обошелся он в +- 300.
[/i]


Це ще думаю тільки початок. :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:52

Вчора передзвонила мені покупець, вибачилася, що в п'ятницю не відповіла, бо зараз дуже гаряче на фронті, каже за день по 200-300 км проїжджає. Далі всі справи вести через її знайомого адвоката-юриста, бо вона зараз фізично не може цим займатися. Поговорили з ним, спочатку він перевірить всіх власників квартири на відсутність судових справ, штрафів (скинув ІПН і ПІБ), якщо все норм, то далі буде говорити з нотаріусом і скаже скільки вона хоче за свої послуги. 1% ПФ на покупцеві точно сказав, інше скоріш за все 50 на 50. За 1% "держмито" також поговорили, що такого не існує для приватних нотарів, але почекаємо, що скаже нотаріус. По документам наче все є, але в мене наче як техпаспорт старого зразка, сказав за 1300-1400 грн зробимо новий, там вже повинен бути QR-код і якийсь Витяг з реєстру будівельної діяльності чи щось таке. Оцінка в мене вже є, далі зібрати довідки про відсутність заборгованостей по комунальним, довідку про зареєстрованих осіб в квартирі, їх відсутність. Так наче як все згадав. По розрахунку спитав, каже, що у нотаря повинен бути детектор банкнот, але і він може з собою взяти з офісу, якщо треба. Тут ще треба буде подумати, мені здається краще буде оплатити комірку в банку для зберігання і додатково їх перевірити ще в самому банку.
По цінам ще згадав, каже, що зараз ціни взлетіли у нотаріусів, нещодавно хтось оформлював оренду авто і заплатив 5к грн.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:56

Striker
Я нещодавно доручення на продаж авто робив за 800 грн .
Але це було невеличке містечко.

«Перевіреного» і «прикормленого» (по ІА) не шукав.,
Кількість помічників щоб не менше 5-7 було - не обирав.
Свою повагу (достойну відсотку від вартості автомобіля) не виказував.
Черг не було.
Мабуть доручення було не фен-шуйне, 100%
Але авто продано.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:36

  kingkongovets написав:
а ось ще один «знавець»
жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент)
і скільки ж разів тебе так встигли взути?)

лох - це покликання


Ну судя по всему-это реально твоя судьба и есть....Зачем об этом прилюдно писать??
На что меня "взули"??? Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:47

osafly
Ви от зараз серйозно?
В найпростішому варіанті як у Страйкера:
Вже раз 10 тут озвучили: ВЗ, ПФ, послуги нотаріуса.
І розвіяли про 1% держмита.
Ви останній у кого тут ще є питання.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:00

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

osafly написав:На что меня "взули"??? Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник

реально гальмо
kingkongovets
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