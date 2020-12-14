Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а ось ще один «знавець» жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент)
що ти хочеш від пересічної людини, яка купляє/продає нерухомість не часто. якщо навіть поважне колись видання пише таке:
Насправді, «перша» угода — це найбільш масова угода на ринку нерухомості, коли продавець продає вперше протягом поточного року житлову нерухомість (квартиру або будинок), яку було придбано понад три роки тому. В цьому разі законодавство вимагає сплати 1% до Пенсійного фонду (не будемо зараз про пільги для тих, хто купує житло вперше), а також мита в розмірі 1% за реєстрацію угоди нотаріусу. Причому, щоб не повторюватися, зазначимо, що 1% до Пенсійного фонду і 1% мита сплачуються завжди, незалежно від того, «перша» угода, «друга» чи наступні.
sergey_stasyuk555 написав:що ти хочеш від пересічної людини, яка купляє/продає нерухомість не часто.
так в тому то і справа, що ми тут дійсно вже 30 разів перетерли, що ніякого відсотка за держмито у приватних нотарів ніколи де юре не існувало і що його навʼязування є одним із складових стандартного розвода переляканого від незвичної відповідальністі пересічного при його нечастих угодах з нерухомістю, а «експерти», яких колись успішно постригли рили у звʼязці з нотарями, продовжують нести тут цю діч про мито
немає ніяких «всЄгда» і «так прінято», є лише закон і ваші власні інтереси
зи: стосовно приведеної цитати - формально вона має рацію, але лише у випадку реєстрації у державного нотаря
Військовий збір зачепив: «другу» та всі наступні угоди з об’єктом нерухомості, ринок нежитлової нерухомості, землі й навіть спадщину для неблизьких родичів. Авторці статті спочатку слід розібратися зі своїми дописами: чи стагнація на ринку, чи частіше відбуваються продажі. "в 2024-му продовжилася стагнація ринку нерухомості в Києві, коли кількість угод різко знизилась, а більшість об’єктів, які довгий час не продавалися, знімають із продажів. Причому сьогодні, якщо щось і продається, то тільки те, що раніше взагалі не потрапляло на ринок, а реалізовувалося серед своїх". І раптом: "На жаль, статистики щодо кількості різного типу угод не існує, але сьогодні спостерігається збільшення обігу житла, тобто громадяни частіше його купують і продають".
Вчора передзвонила мені покупець, вибачилася, що в п'ятницю не відповіла, бо зараз дуже гаряче на фронті, каже за день по 200-300 км проїжджає. Далі всі справи вести через її знайомого адвоката-юриста, бо вона зараз фізично не може цим займатися. Поговорили з ним, спочатку він перевірить всіх власників квартири на відсутність судових справ, штрафів (скинув ІПН і ПІБ), якщо все норм, то далі буде говорити з нотаріусом і скаже скільки вона хоче за свої послуги. 1% ПФ на покупцеві точно сказав, інше скоріш за все 50 на 50. За 1% "держмито" також поговорили, що такого не існує для приватних нотарів, але почекаємо, що скаже нотаріус. По документам наче все є, але в мене наче як техпаспорт старого зразка, сказав за 1300-1400 грн зробимо новий, там вже повинен бути QR-код і якийсь Витяг з реєстру будівельної діяльності чи щось таке. Оцінка в мене вже є, далі зібрати довідки про відсутність заборгованостей по комунальним, довідку про зареєстрованих осіб в квартирі, їх відсутність. Так наче як все згадав. По розрахунку спитав, каже, що у нотаря повинен бути детектор банкнот, але і він може з собою взяти з офісу, якщо треба. Тут ще треба буде подумати, мені здається краще буде оплатити комірку в банку для зберігання і додатково їх перевірити ще в самому банку. По цінам ще згадав, каже, що зараз ціни взлетіли у нотаріусів, нещодавно хтось оформлював оренду авто і заплатив 5к грн.
Striker Я нещодавно доручення на продаж авто робив за 800 грн . Але це було невеличке містечко.
«Перевіреного» і «прикормленого» (по ІА) не шукав., Кількість помічників щоб не менше 5-7 було - не обирав. Свою повагу (достойну відсотку від вартості автомобіля) не виказував. Черг не було. Мабуть доручення було не фен-шуйне, 100% Але авто продано.
kingkongovets написав: а ось ще один «знавець» жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент) і скільки ж разів тебе так встигли взути?)
лох - це покликання
Ну судя по всему-это реально твоя судьба и есть....Зачем об этом прилюдно писать?? На что меня "взули"??? Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник
osafly написав:На что меня "взули"??? Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник