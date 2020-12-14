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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 жов, 2024 14:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в рамках недільного офтопа - свіжі новини з будівництва Подільського переходу, на якому «10 разів вкрали всі гроші»(с)
Додано: Нед 27 жов, 2024 14:23
Схидна Брама.
В объявах по Схидной Браме (Войцеховский) стали появляться фразы про наличие права собственности.
Правда цены вроде не увеличились от этого факта.
Кто что знает ?
Право собственности можно получить только если дом ввели в эксплуатацию ?
Додано: Нед 27 жов, 2024 14:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
у войцеха ж вони через судові позови вводились)
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