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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12031120321203312034
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках недільного офтопа - свіжі новини з будівництва Подільського переходу, на якому «10 разів вкрали всі гроші»(с)

https://youtu.be/A-Xo7t2x41I?si=gl-wbcZB9RLvqVAk
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:23

Схидна Брама.

В объявах по Схидной Браме (Войцеховский) стали появляться фразы про наличие права собственности.
Правда цены вроде не увеличились от этого факта.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... W1xRx.html

Кто что знает ?
Право собственности можно получить только если дом ввели в эксплуатацию ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:В объявах по Схидной Браме (Войцеховский) стали появляться фразы про наличие права собственности.
Правда цены вроде не увеличились от этого факта.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... W1xRx.html

Кто что знает ?
Право собственности можно получить только если дом ввели в эксплуатацию ?
у войцеха ж вони через судові позови вводились)
kingkongovets
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  #<1 ... 12031120321203312034
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