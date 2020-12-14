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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12032120331203412035>
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:23

Схидна Брама.

В объявах по Схидной Браме (Войцеховский) стали появляться фразы про наличие права собственности.
Правда цены вроде не увеличились от этого факта.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... W1xRx.html

Кто что знает ?
Право собственности можно получить только если дом ввели в эксплуатацию ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:В объявах по Схидной Браме (Войцеховский) стали появляться фразы про наличие права собственности.
Правда цены вроде не увеличились от этого факта.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... W1xRx.html

Кто что знает ?
Право собственности можно получить только если дом ввели в эксплуатацию ?
у войцеха ж вони через судові позови вводились)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:54

  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:В объявах по Схидной Браме (Войцеховский) стали появляться фразы про наличие права собственности.
Правда цены вроде не увеличились от этого факта.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... W1xRx.html

Кто что знает ?
Право собственности можно получить только если дом ввели в эксплуатацию ?
у войцеха ж вони через судові позови вводились)


Может, но что это значит подробно ?
Это липовое неполноценное право собственности ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:В объявах по Схидной Браме (Войцеховский) стали появляться фразы про наличие права собственности.
Правда цены вроде не увеличились от этого факта.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... W1xRx.html

Кто что знает ?
Право собственности можно получить только если дом ввели в эксплуатацию ?
у войцеха ж вони через судові позови вводились)


Может, но что это значит подробно ?
Это липовое неполноценное право собственности ?
це значить, що будівлі, які не пройшли інспекцію держ буд контролю введено в експлуатацію на підставі рішень корумпованих судів
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:osafly
Ви от зараз серйозно?
В найпростішому варіанті як у Страйкера:
Вже раз 10 тут озвучили: ВЗ, ПФ, послуги нотаріуса.
І розвіяли про 1% держмита.
Ви останній у кого тут ще є питання.


Я эту ветку читаю не регулярно...Потому-серьезно,упустил значит эту "новость" С каких пор отменили 1%,который покупателю на оплату выдавали нотариусы с оплатой через банк...??Спасибо.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:31

  kingkongovets написав:це значить, що будівлі, які не пройшли інспекцію держ буд контролю введено в експлуатацію на підставі рішень корумпованих судів


Спасибо. Т.е. в теории может быть пересмотр решения и отмена.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:33

osafly
У державних не відміняли, а у приватних і не було.
В 19-му у приватних відмінили поняття мінімальної оплати приватному нотаріусу «не менше 1%» . Тобто просто « за домовленістю». А це може бути і ваш 1%, якщо проконає, і 3, і 5, і фіксовані 10 - 30 т грн. Та зрозуміло, що не в банк, а в кишеню.
Спасибо. Т.е. в теории может быть пересмотр решения и отмена.

2-го числа з кічі вийде спеціаліст по Войцеховському, розкаже.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:47

  osafly написав:
  kingkongovets написав:
а ось ще один «знавець»
жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент)
і скільки ж разів тебе так встигли взути?)

лох - це покликання


Ну судя по всему-это реально твоя судьба и есть....Зачем об этом прилюдно писать??
На что меня "взули"??? Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник

Відкрию велику таємницю, що можна не тільки 1+1 не платити, але і 1% повернути, якщо це перша покупка нерухомості... Запасаюся попкорном.

з.і.
оформлення власності нахалбуду ПС КРЖН фіксована плата $150 нотаріусу незалежно від ціни квартири + 1% (який, як писав вище, можна повернути, якщо потратити час і певні зусилля, це при ціні кавалірки в 13куе складе $130, майже "місяць на прожиття")
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 жов, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:52

flyman

якщо це перша покупка нерухомост


А підвал не був «першою»? :D
Він не «житло»? Чи на філіпінку зразу оформлений?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  osafly написав:
  kingkongovets написав:
а ось ще один «знавець»
жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент)
і скільки ж разів тебе так встигли взути?)

лох - це покликання


Ну судя по всему-это реально твоя судьба и есть....Зачем об этом прилюдно писать??
На что меня "взули"??? Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник

Відкрию велику таємницю, що можна не тільки 1+1 не платити, але і 1% повернути, якщо це перша покупка нерухомості... Запасаюся попкорном.

з.і.
оформлення власності нахалбуду ПС КРЖН фіксована плата $150 нотаріусу незалежно від ціни квартири + 1% (який, як писав вище, можна повернути, якщо потратити час і певні зусилля, це при ціні кавалірки в 13куе складе $130, майже "місяць на прожиття")
З поверненням того 1% може бути чимало мороки.
Також, недостатньо просто "купувати вперше". Повернути можна, якщо ніякого житла у власності ніколи не було - ні приватизованого, ні успадкованого, ні подарованого
Faceless
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