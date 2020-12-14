Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
osafly У державних не відміняли, а у приватних і не було. В 19-му у приватних відмінили поняття мінімальної оплати приватному нотаріусу «не менше 1%» . Тобто просто « за домовленістю». А це може бути і ваш 1%, якщо проконає, і 3, і 5, і фіксовані 10 - 30 т грн. Та зрозуміло, що не в банк, а в кишеню.
Спасибо. Т.е. в теории может быть пересмотр решения и отмена.
2-го числа з кічі вийде спеціаліст по Войцеховському, розкаже.
kingkongovets написав: а ось ще один «знавець» жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент) і скільки ж разів тебе так встигли взути?)
лох - це покликання
Ну судя по всему-это реально твоя судьба и есть....Зачем об этом прилюдно писать?? На что меня "взули"??? Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник
Відкрию велику таємницю, що можна не тільки 1+1 не платити, але і 1% повернути, якщо це перша покупка нерухомості... Запасаюся попкорном.
з.і. оформлення власності нахалбуду ПС КРЖН фіксована плата $150 нотаріусу незалежно від ціни квартири + 1% (який, як писав вище, можна повернути, якщо потратити час і певні зусилля, це при ціні кавалірки в 13куе складе $130, майже "місяць на прожиття")
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 жов, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав: а ось ще один «знавець» жували-жували, але все даремно, «всЄгда» бл - оце справжній аргумент) і скільки ж разів тебе так встигли взути?)
лох - це покликання
Ну судя по всему-это реально твоя судьба и есть....Зачем об этом прилюдно писать?? На что меня "взули"??? Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник
Відкрию велику таємницю, що можна не тільки 1+1 не платити, але і 1% повернути, якщо це перша покупка нерухомості... Запасаюся попкорном.
з.і. оформлення власності нахалбуду ПС КРЖН фіксована плата $150 нотаріусу незалежно від ціни квартири + 1% (який, як писав вище, можна повернути, якщо потратити час і певні зусилля, це при ціні кавалірки в 13куе складе $130, майже "місяць на прожиття")
З поверненням того 1% може бути чимало мороки. Також, недостатньо просто "купувати вперше". Повернути можна, якщо ніякого житла у власності ніколи не було - ні приватизованого, ні успадкованого, ні подарованого