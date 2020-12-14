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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12032120331203412035
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:19

  vladimir07 написав:В объявах по Схидной Браме (Войцеховский) стали появляться фразы про наличие права собственности.
Правда цены вроде не увеличились от этого факта.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... W1xRx.html

Кто что знает ?
Право собственности можно получить только если дом ввели в эксплуатацию ?


Ага і на домік уа, співають, як там все гарно, користувачі з 1-2 відгуками)
Дуже схоже на вброс.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:43

  Faceless написав:З поверненням того 1% може бути чимало мороки.
Також, недостатньо просто "купувати вперше". Повернути можна, якщо ніякого житла у власності ніколи не було - ні приватизованого, ні успадкованого, ні подарованого


А як перевірити, що було приватизоване житло, якщо приватизація була у 1996 році та квартира була продана у 1998 році. Чи є такі відомості десь у держреєстрах ?
І якщо знаєте, наприклад, сім'я з неповнолітньою дитиною жила в квартирі, яку було приватизовано то неповнолітня дитина мала обов'язкову частку від приватизації ?
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:55

  kingkongovets написав:в рамках недільного офтопа - свіжі новини з будівництва Подільського переходу, на якому «10 разів вкрали всі гроші»(с)

https://youtu.be/A-Xo7t2x41I?si=gl-wbcZB9RLvqVAk

При Кличко реконструировали пейзажку, сделали безумно красивые лестницы спуска на воздвиженку. Слелали Киевский Монмартр и мне он больше нравится, чем в Париже, где я был. Построили пешеходный мост на арку. Парк на сырце. Парк Наталка, офигенный мост. мосты на шулявке.
Много чего хорошего.
Расследователи писали, что бабло воровал тищенко.
Наверное, Кличко и неплохой мер
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:21

  Hotab написав:osafly
У державних не відміняли, а у приватних і не було.
В 19-му у приватних відмінили поняття мінімальної оплати приватному нотаріусу «не менше 1%» . Тобто просто « за домовленістю». А це може бути і ваш 1%, якщо проконає, і 3, і 5, і фіксовані 10 - 30 т грн. Та зрозуміло, що не в банк, а в кишеню.
Спасибо. Т.е. в теории может быть пересмотр решения и отмена.

2-го числа з кічі вийде спеціаліст по Войцеховському, розкаже.


Hotab,при чем понятие минимальной оплаты нотариусу "не меньше 1%"-я об этом речь вообще не вел....При сделке по покупке-продажи недвиги оплачивается-
1.Гос пошлина-1% (от оценки недвиги)
2.Пенсионный фонд-1%(от оценки недвиги)
Услуги нотариуса,как правило 8-10тыс...
Что в этом поменялось???
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:24

osafly
Я пас. Это лютый пздц, если вы не поняли до сих пор

Но я могу поиграть в вашу игру ..

При сделке по покупке-продажи недвиги оплачивается-
1.Гос пошлина-1% (от оценки недвиги)


покажите мне этот пункт в нормативке
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:58

  Hotab написав:osafly
Я пас. Это лютый пздц, если вы не поняли до сих пор

Но я могу поиграть в вашу игру ..

При сделке по покупке-продажи недвиги оплачивается-
1.Гос пошлина-1% (от оценки недвиги)


покажите мне этот пункт в нормативке


О чем пишется в этих статьях?

https://blog.olx.ua/33555/kakie-rashody ... -kvartiry/

https://www.rbc.ua/ukr/news/skilki-poda ... 22123.html
osafly
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