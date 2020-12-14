Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:З поверненням того 1% може бути чимало мороки. Також, недостатньо просто "купувати вперше". Повернути можна, якщо ніякого житла у власності ніколи не було - ні приватизованого, ні успадкованого, ні подарованого
А як перевірити, що було приватизоване житло, якщо приватизація була у 1996 році та квартира була продана у 1998 році. Чи є такі відомості десь у держреєстрах ? І якщо знаєте, наприклад, сім'я з неповнолітньою дитиною жила в квартирі, яку було приватизовано то неповнолітня дитина мала обов'язкову частку від приватизації ?
При Кличко реконструировали пейзажку, сделали безумно красивые лестницы спуска на воздвиженку. Слелали Киевский Монмартр и мне он больше нравится, чем в Париже, где я был. Построили пешеходный мост на арку. Парк на сырце. Парк Наталка, офигенный мост. мосты на шулявке. Много чего хорошего. Расследователи писали, что бабло воровал тищенко. Наверное, Кличко и неплохой мер
Hotab написав:osafly У державних не відміняли, а у приватних і не було. В 19-му у приватних відмінили поняття мінімальної оплати приватному нотаріусу «не менше 1%» . Тобто просто « за домовленістю». А це може бути і ваш 1%, якщо проконає, і 3, і 5, і фіксовані 10 - 30 т грн. Та зрозуміло, що не в банк, а в кишеню.
Спасибо. Т.е. в теории может быть пересмотр решения и отмена.
2-го числа з кічі вийде спеціаліст по Войцеховському, розкаже.
Hotab,при чем понятие минимальной оплаты нотариусу "не меньше 1%"-я об этом речь вообще не вел....При сделке по покупке-продажи недвиги оплачивается- 1.Гос пошлина-1% (от оценки недвиги) 2.Пенсионный фонд-1%(от оценки недвиги) Услуги нотариуса,как правило 8-10тыс... Что в этом поменялось???