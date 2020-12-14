Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:З поверненням того 1% може бути чимало мороки. Також, недостатньо просто "купувати вперше". Повернути можна, якщо ніякого житла у власності ніколи не було - ні приватизованого, ні успадкованого, ні подарованого
А як перевірити, що було приватизоване житло, якщо приватизація була у 1996 році та квартира була продана у 1998 році. Чи є такі відомості десь у держреєстрах ? І якщо знаєте, наприклад, сім'я з неповнолітньою дитиною жила в квартирі, яку було приватизовано то неповнолітня дитина мала обов'язкову частку від приватизації ?
При Кличко реконструировали пейзажку, сделали безумно красивые лестницы спуска на воздвиженку. Слелали Киевский Монмартр и мне он больше нравится, чем в Париже, где я был. Построили пешеходный мост на арку. Парк на сырце. Парк Наталка, офигенный мост. мосты на шулявке. Много чего хорошего. Расследователи писали, что бабло воровал тищенко. Наверное, Кличко и неплохой мер
Hotab написав:osafly У державних не відміняли, а у приватних і не було. В 19-му у приватних відмінили поняття мінімальної оплати приватному нотаріусу «не менше 1%» . Тобто просто « за домовленістю». А це може бути і ваш 1%, якщо проконає, і 3, і 5, і фіксовані 10 - 30 т грн. Та зрозуміло, що не в банк, а в кишеню.
Спасибо. Т.е. в теории может быть пересмотр решения и отмена.
2-го числа з кічі вийде спеціаліст по Войцеховському, розкаже.
Hotab,при чем понятие минимальной оплаты нотариусу "не меньше 1%"-я об этом речь вообще не вел....При сделке по покупке-продажи недвиги оплачивается- 1.Гос пошлина-1% (от оценки недвиги) 2.Пенсионный фонд-1%(от оценки недвиги) Услуги нотариуса,как правило 8-10тыс... Что в этом поменялось???
Faceless написав:З поверненням того 1% може бути чимало мороки. Також, недостатньо просто "купувати вперше". Повернути можна, якщо ніякого житла у власності ніколи не було - ні приватизованого, ні успадкованого, ні подарованого
А як перевірити, що було приватизоване житло, якщо приватизація була у 1996 році та квартира була продана у 1998 році. Чи є такі відомості десь у держреєстрах ? І якщо знаєте, наприклад, сім'я з неповнолітньою дитиною жила в квартирі, яку було приватизовано то неповнолітня дитина мала обов'язкову частку від приватизації ?
Не знаю чи у всіх, в мене в паспорті є відмітка про використане право приватизації. Паспорт думаю таки запитають Щодо другого - не скажу на 100%, але думаю ні.
обов'язок сплати державного мита в розмірі 1% від вартості нерухомості стосується тільки тих випадків, коли нотаріальні дії здійснюються в державних нотаріальних конторах. У випадку з приватними нотаріусами державне мито, згідно з цим декретом, не стягується
фатит. из-за 150 баксов развели полемику на пол форума)
Striker написав:оворили з ним, спочатку він перевірить всіх власників квартири на відсутність судових справ, штрафів (скинув ІПН і ПІБ), якщо все норм, то далі буде говорити з нотаріусом і скаже скільки вона хоче за свої послуги. 1% ПФ на покупцеві точно сказав, інше скоріш за все 50 на 50. За 1% "держмито" також поговорили, що такого не існує для приватних нотарів, але почекаємо, що скаже нотаріус.
я возможно пропустил. Вы задаток взяли? Был у меня такой клиент, задатка не дал но начал требовать копии паспорта, инн, техпаспорта на объект типа чтобы юрист всё проверил. Короче тырят персональные данные потом продают. Я сказал 1куе и всё предоставлю. Он обиделся и больше не звонил. Что интересно тоже был "люто занят", поэтому сделка которую можно было оформить просто завтра откладывалась на неделю-две-всю жизнь. Мой вам совет, если чел не готов давать задаток, не тратьте своё время. Таких мониторщиков развелось.
Может не в тему, но шоб знали. Звонят вам типа провайдер киевстар, предлагает проводной интернет за копейки, но шоб узнать подключен ли дом надо назвать адрес. Я сразу же перезваниваю координатору корпоративной сети, он пробивает номер и говорит что звонили не с Киевстара, какой то колл центр.
Wirująświatła написав:я возможно пропустил. Вы задаток взяли? Был у меня такой клиент, задатка не дал но начал требовать копии паспорта, инн, техпаспорта на объект типа чтобы юрист всё проверил. Короче тырят персональные данные потом продают. Я сказал 1куе и всё предоставлю. Он обиделся и больше не звонил. Что интересно тоже был "люто занят", поэтому сделка которую можно было оформить просто завтра откладывалась на неделю-две-всю жизнь. Мой вам совет, если чел не готов давать задаток, не тратьте своё время. Таких мониторщиков развелось.
Ні, задатку немає, бо покупець - жінка, військовий медик, зараз на передовій. Я і не просив. По розмові наче нічого підозрілого. Приходила її подруга дивилася замість неї квартиру, фоткала для неї додатково. Причому прийшла швидко, через 10 хвилин після нашої розмови з покупцем, бо живе поруч. Сама покупець приїде, як тільки відпустять, обіцяла через тиждень-два. Приїде на день, сама ще раз швиденько гляне і до нотаря оформлювати угоду, якщо все ок. Паспорти не фоткав, кинув ІПН і ПІБ.