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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 жов, 2024 21:20
osafly
О чем пишется в этих статьях?
Мне счас хочется помыть руки и даже глаза.
Я вам о «нормативке», а вы мне о «статье» где что-то пишется. (Я кстати ее не открывал.. достаточно , что это «статья»)
Целуйте руки Бетону за нормативку и всякий раз когда я захочу вам ответить, забыв ваш ник, напомните мне, что это вы, именно тот самый.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 21:24
Striker не хочу ковыряться в лично вашей ситуации, но покупка квартиры заочно выглядит странно. У меня когда покупали квартиру на просмотр приперлась делегация покупательница с мужем их взрослый сын с супругой и ребёнком еще рыл и чья-то подруга. Вынюхивали выспрашивали всё. Я даже платежи по коммуналке им показывал. После чего пришла мысль ограничивать размер делегации 2 человека + рыл.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 27 жов, 2024 21:53
Wirująświatła написав: Striker написав:
оворили з ним, спочатку він перевірить всіх власників квартири на відсутність судових справ, штрафів (скинув ІПН і ПІБ), якщо все норм, то далі буде говорити з нотаріусом і скаже скільки вона хоче за свої послуги. 1% ПФ на покупцеві точно сказав, інше скоріш за все 50 на 50. За 1% "держмито" також поговорили, що такого не існує для приватних нотарів, але почекаємо, що скаже нотаріус.
я возможно пропустил. Вы задаток взяли? Был у меня такой клиент, задатка не дал но начал требовать копии паспорта, инн, техпаспорта на объект типа чтобы юрист всё проверил. Короче тырят персональные данные потом продают. Я сказал 1куе и всё предоставлю. Он обиделся и больше не звонил. Что интересно тоже был "люто занят", поэтому сделка которую можно было оформить просто завтра откладывалась на неделю-две-всю жизнь. Мой вам совет, если чел не готов давать задаток, не тратьте своё время. Таких мониторщиков развелось.
Может не в тему, но шоб знали. Звонят вам типа провайдер киевстар, предлагает проводной интернет за копейки, но шоб узнать подключен ли дом надо назвать адрес. Я сразу же перезваниваю координатору корпоративной сети, он пробивает номер и говорит что звонили не с Киевстара, какой то колл центр.
до речі так, дивно, як правило нотаріус це робить при куплі-продажі, ви би до того нотаріуса самі би сходили, а не через треті руки, він би вам розповів що потрібно зібрати з документів на продаж
Якщо покупця цікавить квартира, то в його інтересах "застовбити" завдатком, а не водити козу. Ви паспортні дані не просили покупця, і подруги, і нотаріуса?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:03
Striker написав: Wirująświatła написав:
я возможно пропустил. Вы задаток взяли? Был у меня такой клиент, задатка не дал но начал требовать копии паспорта, инн, техпаспорта на объект типа чтобы юрист всё проверил. Короче тырят персональные данные потом продают. Я сказал 1куе и всё предоставлю. Он обиделся и больше не звонил. Что интересно тоже был "люто занят", поэтому сделка которую можно было оформить просто завтра откладывалась на неделю-две-всю жизнь. Мой вам совет, если чел не готов давать задаток, не тратьте своё время. Таких мониторщиков развелось.
Ні, задатку немає, бо покупець - жінка, військовий медик, зараз на передовій. Я і не просив. По розмові наче нічого підозрілого. Приходила її подруга дивилася замість неї квартиру, фоткала для неї додатково. Причому прийшла швидко, через 10 хвилин після нашої розмови з покупцем, бо живе поруч. Сама покупець приїде, як тільки відпустять, обіцяла через тиждень-два. Приїде на день, сама ще раз швиденько гляне і до нотаря оформлювати угоду, якщо все ок. Паспорти не фоткав, кинув ІПН і ПІБ.
У шахраїв нині дуже "модно" називатися військовими - розслабляє жертву. Єдиний позитив у залученні з боку продавця рієлтора, що саме він попередньо зустрічається з клієнтами і їхні наміри нюхом чує, а продавець займається своїми життєвими справами і приєднується до справи у фінальній частині. Так вчинив мій син при продажу, залучивши давню знайому і відгорнувши їй у підсумку 1000 дол. Я був категорично проти такого марнотратства, але син вважав, що час важливіший і не бажав їздити на холості покази. Доросла людина з власною квартирою вчиняє, як вважає за потрібне.
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в Нед 27 жов, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:12
ihorkyiv написав:…Так вчинив мій син при продажу, залучивши давню знайому і відгорнувши їй у підсумку 1000 дол.
… а «давня знайома» не розгубилась і укрила «дорослу людину» ще й на один відсоток «держмита» разом з нотарем, якого ж сама і підсуєтила)
класика)
зи: а стрікера скоріш за все тупо рили катають
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:37
kingkongovets написав:
ihorkyiv написав:…Так вчинив мій син при продажу, залучивши давню знайому і відгорнувши їй у підсумку 1000 дол.
… а «давня знайома» не розгубилась і укрила «дорослу людину» ще й на один відсоток «держмита» разом з нотарем, якого ж сама і підсуєтила)
класика)
зи: а стрікера скоріш за все тупо рили катають
якшо син потратить умовно 160 год. на покази, а працює в ІТ хоча би з "індуським рейтом" $10 за годину, то це $1K6, тобто він за місяць ще "заробив" $600.
А якщо рейт не $20pH, а якщо в $30pH, а може і ще більше?
Але ж ККЦ розумний рахуючи чужі гроші, а ті в кого він рахує, то тупі.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:42
я просто не розумію навіщо на профільному форумі рекламувати власні або чиїсь ще тупі пройоби та ще й видавати це за позитивний досвід
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:50
Wirująświatła написав:Striker
не хочу ковыряться в лично вашей ситуации, но покупка квартиры заочно выглядит странно. У меня когда покупали квартиру на просмотр приперлась делегация покупательница с мужем их взрослый сын с супругой и ребёнком еще рыл и чья-то подруга. Вынюхивали выспрашивали всё. Я даже платежи по коммуналке им показывал. После чего пришла мысль ограничивать размер делегации 2 человека + рыл.
не обязательно.
В предпоследний раз был покупатель с просмотром двушки за 1мин максимум, с пояснением "#√ли тут рассматривать - всьо понятно" (профи босс ре-ремонтников /"девелопер")
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:51
Hotab написав:osafly
О чем пишется в этих статьях?
Мне счас хочется помыть руки и даже глаза.
Я вам о «нормативке», а вы мне о «статье» где что-то пишется. (Я кстати ее не открывал.. достаточно , что это «статья»)
Целуйте руки Бетону за нормативку и всякий раз когда я захочу вам ответить, забыв ваш ник, напомните мне, что это вы, именно тот самый.
Корона с головы не упала??Не...?? Лучше сами посмотрите с обезьяной на Бетона,как должен выглядеть нормальный и адекватный человек,если Вас спрашивают и просят пояснить,а не напускать таинственности,загадочности и выглядить откровенным ..... с замашками обиженной королевы...
Бетон-спасибо.
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