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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12034120351203612037
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 00:32

  Striker написав:Ну, подруга покупця нормально так обнюхала квартиру, навіть під раковину на кухні заглянула подивитися як підключена каналізація
это вселяет оптимизм. Мошенникам туда лезть точно без надобности. У меня есть прикольные кейсы как друг продавал свои 4 квартиры в Одессе. Но полезной инфы в них мало, скорее поржать. Продал только 2. Покупатели военные, на 100% убежденные в скорой победе (2022 год). Продал дешевле цен 2021 на 30%. Остальные передумал продавать, потому что дёшево. Сейчас бы вряд ли вообще продал учитывая э.отопление и прогнозы просидеть зиму на 16х этажах без э.э. отопления и лифта.
Wirująświatła
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