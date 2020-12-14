Striker написав:
Ну, подруга покупця нормально так обнюхала квартиру, навіть під раковину на кухні заглянула подивитися як підключена каналізація
это вселяет оптимизм. Мошенникам туда лезть точно без надобности. У меня есть прикольные кейсы как друг продавал свои 4 квартиры в Одессе. Но полезной инфы в них мало, скорее поржать. Продал только 2. Покупатели военные, на 100% убежденные в скорой победе (2022 год). Продал дешевле цен 2021 на 30%. Остальные передумал продавать, потому что дёшево. Сейчас бы вряд ли вообще продал учитывая э.отопление и прогнозы просидеть зиму на 16х этажах без э.э. отопления и лифта.