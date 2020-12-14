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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12034120351203612037
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 00:32

  Striker написав:Ну, подруга покупця нормально так обнюхала квартиру, навіть під раковину на кухні заглянула подивитися як підключена каналізація
это вселяет оптимизм. Мошенникам туда лезть точно без надобности. У меня есть прикольные кейсы как друг продавал свои 4 квартиры в Одессе. Но полезной инфы в них мало, скорее поржать. Продал только 2. Покупатели военные, на 100% убежденные в скорой победе (2022 год). Продал дешевле цен 2021 на 30%. Остальные передумал продавать, потому что дёшево. Сейчас бы вряд ли вообще продал учитывая э.отопление и прогнозы просидеть зиму на 16х этажах без э.э. отопления и лифта.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 08:43

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я так зрозумів шо стрікер не тікі завдаток не взяв, так ще й навіть витяг не заказав)

прийшов на форум «збирати інфу» чувак гг
це вже скікі він тут флудить - тиждень? більше?

злий ккц розказав велику таємницю шо ніякого держмита не існує і то все розвод - він поганий

а хомяк, іа та інші потерпілі «знавці», яких стрікер посилено лайкає і які дають йому поради як бути лохом - вони хароші

стрікер, якщо в тебе завдатка нема - нема в тебе і ніякого покупця, а ти ще й навіть того покупця і в очі не бачив

натомість у рилів вже є власні фотки твоєї хати і уся про тебе інфа, вони вже й по реєстру тебе через опендатабот пробили

це в кращому випадку, до речі
це якщо вони просто ушлі рили-муткарі, а не кидали

не займайся ото дурнею з таємничими вічно зайнятими «покупцями», іди краще витяг в бті закажи, бо ти поки що тупо не готовий до угоди

лох - це покликання
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 28 жов, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 09:22

А, ну тут все зрозуміло, замість того, щоб все нормально пояснити (за держмито я вже зрозумів, кеп), що я не знаю, для чого сюди і прийшов, треба вилити купу лайна на незнайому людину. Самозакохане бидло і лайно, гівна кусок, а не людина.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 09:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

осафлай намба ту ггг

шо ж ви такі ранимі, лошари?)

зи: до речі про витяг я ж вгадав?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 28 жов, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 09:33

osafly

если Вас спрашивают и просят пояснить,а не напускать таинственности,загадочности и выглядить откровенным


Да какая еще таинственность. Как раз открыто все рассказывало уже несколько человек.
Ок, прости за резкость, меня взорвало когда в качестве аргумента ты привел «а вот в этой статье…».
Статей с бредом много разных, не всему написанному в статьях надо верить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 09:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Да какая еще таинственность. Как раз открыто все рассказывало уже несколько человек.


так людям же ж впадлу декілька сторінок форуму по діагоналі прочитати, вже не кажучі про те щоб відкрити гугел і знайти первісний док самотужки - ні, та ви шо, вони ж зайняті люди, максимум шо вони можуть - дати перші ліпші посилання на якісь голімі статейки

їм даєш дійсно корисну інфу - ви замозакохане лайно

ось ти прогнувся - отримав дяку?
ні - ти теж гівно, просто не таке зле як ккц

смачного
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 09:43

kingkongovets, розумієш, виродку, довідку бті можна зробити в будь-який момент, а ти ж як був конченим так ним і залишишся. Обтікай і веселись, деган.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не кожен, хто хамить твій ворог. Не кожен, хто витягує з гівна твій друг
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:06

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:kingkongovets, розумієш, виродку, довідку бті можна зробити в будь-який момент, а ти ж як був конченим так ним і залишишся. Обтікай і веселись, деган.
доля має дуже чорне почуття гумору, синку

воно ще не заказало витяг і не взяло завдаток, а вже думає де комірку для підрахунку трьох котлет знімати ггг
kingkongovets
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  #<1 ... 12034120351203612037
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