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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12032120331203412035
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 00:32

  Striker написав:Ну, подруга покупця нормально так обнюхала квартиру, навіть під раковину на кухні заглянула подивитися як підключена каналізація
это вселяет оптимизм. Мошенникам туда лезть точно без надобности. У меня есть прикольные кейсы как друг продавал свои 4 квартиры в Одессе. Но полезной инфы в них мало, скорее поржать. Продал только 2. Покупатели военные, на 100% убежденные в скорой победе (2022 год). Продал дешевле цен 2021 на 30%. Остальные передумал продавать, потому что дёшево. Сейчас бы вряд ли вообще продал учитывая э.отопление и прогнозы просидеть зиму на 16х этажах без э.э. отопления и лифта.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 09:33

osafly

если Вас спрашивают и просят пояснить,а не напускать таинственности,загадочности и выглядить откровенным


Да какая еще таинственность. Как раз открыто все рассказывало уже несколько человек.
Ок, прости за резкость, меня взорвало когда в качестве аргумента ты привел «а вот в этой статье…».
Статей с бредом много разных, не всему написанному в статьях надо верить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:47

  Faceless написав:
  vladimir07 написав:
  Faceless написав:З поверненням того 1% може бути чимало мороки.
Також, недостатньо просто "купувати вперше". Повернути можна, якщо ніякого житла у власності ніколи не було - ні приватизованого, ні успадкованого, ні подарованого

А як перевірити, що було приватизоване житло, якщо приватизація була у 1996 році та квартира була продана у 1998 році. Чи є такі відомості десь у держреєстрах ?
І якщо знаєте, наприклад, сім'я з неповнолітньою дитиною жила в квартирі, яку було приватизовано то неповнолітня дитина мала обов'язкову частку від приватизації ?

Не знаю чи у всіх, в мене в паспорті є відмітка про використане право приватизації. Паспорт думаю таки запитають :mrgreen:
Щодо другого - не скажу на 100%, але думаю ні.


А на якій сторінці паспорта така відмітка и що в ній написано ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:09

vladimir07
Відмітка в паспорті м.б. не головним фактором.
Раніше у випадках, коли треба довести «не приватизовував», сам особисто мав їздити в усі місця де був зареєстрований за все своє життя і всюди брав довідку. Може зараз вже є електронний реєстр, Хз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:17

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vladimir07 написав:А на якій сторінці паспорта така відмітка и що в ній написано ?

Там де "Особливі відмітки", це сторінки з 7 по 9. В мене на 9 сторінці штамп "Право на безоплатну приватизацію використано в обсязі ХХ кв.м. при нормі в ХХ кв.м. загальної площі і дата.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:44

  Faceless написав:
  vladimir07 написав:А на якій сторінці паспорта така відмітка и що в ній написано ?

Там де "Особливі відмітки", це сторінки з 7 по 9. В мене на 9 сторінці штамп "Право на безоплатну приватизацію використано в обсязі ХХ кв.м. при нормі в ХХ кв.м. загальної площі і дата.

Ого, Вам майже 60 років?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 16:59

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  vladimir07 написав:А на якій сторінці паспорта така відмітка и що в ній написано ?

Там де "Особливі відмітки", це сторінки з 7 по 9. В мене на 9 сторінці штамп "Право на безоплатну приватизацію використано в обсязі ХХ кв.м. при нормі в ХХ кв.м. загальної площі і дата.

Ого, Вам майже 60 років?

А що, з аватарки пісок сиплеться? :mrgreen:
У вас якісь упередження щодо паспорту-книжечки
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 17:02

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  vladimir07 написав:А на якій сторінці паспорта така відмітка и що в ній написано ?

Там де "Особливі відмітки", це сторінки з 7 по 9. В мене на 9 сторінці штамп "Право на безоплатну приватизацію використано в обсязі ХХ кв.м. при нормі в ХХ кв.м. загальної площі і дата.

Ого, Вам майже 60 років?

Після такого питання виникає думка:"Тю, Бігору лише 15 рочків". Ви б ще Ірину запитали, отримали б бан навічно. )
ihorkyiv
 
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