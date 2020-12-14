І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:54
І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років
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