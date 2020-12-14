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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 жов, 2024 19:54
Hotab написав:
Доречі і в 44 може бути книжка. Та і в 45 зараз нема вимоги перейти на пластик, можна далі доклеювати.
І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років
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Faceless
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:37
Faceless написав: Hotab написав:
Доречі і в 44 може бути книжка. Та і в 45 зараз нема вимоги перейти на пластик, можна далі доклеювати.
І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років
Я в свої 45 вклеїв фотку в паспорт-книжку, в становлені терміни )
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Додано: Вів 29 жов, 2024 08:16
pesikot написав: Faceless написав: Hotab написав:
Доречі і в 44 може бути книжка. Та і в 45 зараз нема вимоги перейти на пластик, можна далі доклеювати.
І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років
Я в свої 45 вклеїв фотку в паспорт-книжку, в становлені терміни )
ту что на аве?
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Додано: Вів 29 жов, 2024 09:18
Wirująświatła написав: pesikot написав:
Я в свої 45 вклеїв фотку в паспорт-книжку, в становлені терміни )
ту что на аве?
і печатку пробив
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Додано: Вів 29 жов, 2024 09:38
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Там де "Особливі відмітки", це сторінки з 7 по 9. В мене на 9 сторінці штамп "Право на безоплатну приватизацію використано в обсязі ХХ кв.м. при нормі в ХХ кв.м. загальної площі і дата.
Ого, Вам майже 60 років?
А що, з аватарки пісок сиплеться?
У вас якісь упередження щодо паспорту-книжечки
Та упереджень нема
, але Ви мали бути десь мінімум 16 років на час такої печатки...
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