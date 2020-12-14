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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12033120341203512036
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 19:54

  Hotab написав:Доречі і в 44 може бути книжка. Та і в 45 зараз нема вимоги перейти на пластик, можна далі доклеювати.

І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:37

  Faceless написав:
  Hotab написав:Доречі і в 44 може бути книжка. Та і в 45 зараз нема вимоги перейти на пластик, можна далі доклеювати.

І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років :mrgreen:

Я в свої 45 вклеїв фотку в паспорт-книжку, в становлені терміни )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 08:16

  pesikot написав:
  Faceless написав:
  Hotab написав:Доречі і в 44 може бути книжка. Та і в 45 зараз нема вимоги перейти на пластик, можна далі доклеювати.

І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років :mrgreen:

Я в свої 45 вклеїв фотку в паспорт-книжку, в становлені терміни )

ту что на аве?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:18

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Я в свої 45 вклеїв фотку в паспорт-книжку, в становлені терміни )

ту что на аве?

і печатку пробив
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:38

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Там де "Особливі відмітки", це сторінки з 7 по 9. В мене на 9 сторінці штамп "Право на безоплатну приватизацію використано в обсязі ХХ кв.м. при нормі в ХХ кв.м. загальної площі і дата.

Ого, Вам майже 60 років?

А що, з аватарки пісок сиплеться? :mrgreen:
У вас якісь упередження щодо паспорту-книжечки

Та упереджень нема :D , але Ви мали бути десь мінімум 16 років на час такої печатки...
BIGor
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