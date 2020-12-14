Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Там де "Особливі відмітки", це сторінки з 7 по 9. В мене на 9 сторінці штамп "Право на безоплатну приватизацію використано в обсязі ХХ кв.м. при нормі в ХХ кв.м. загальної площі і дата.
Ого, Вам майже 60 років?
А що, з аватарки пісок сиплеться? У вас якісь упередження щодо паспорту-книжечки
Та упереджень нема , але Ви мали бути десь мінімум 16 років на час такої печатки...
osafly написав:kingkongovets Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник
Нема ніякого держмита в 1 відсоток) Який в сраку стандарт 1+1?) Ви мабуть за партію слуга народу голосували?)
А що, з аватарки пісок сиплеться? У вас якісь упередження щодо паспорту-книжечки
Та упереджень нема , але Ви мали бути десь мінімум 16 років на час такої печатки...
А, ви про це... Так це не означає, що печатку поставили в 92-му. Взагалі-то, навіть зараз ще можна приватизувати, якщо то право не втрачено (знаю випадки, коли люди тупо провтикали, і, наприклад, бабуся, що єдина була прописана в будинку, помирає, а будинок не приватизували - все, нема спадщини)
шось стрікер зі своїм трилером десь зник я якось провтикав оцей його первісний допис, зараз прочитав і знову сиджу ржу)
цікаво, його оригінальну обʼяву з «напівпрозорим текстом» вже заблокували? чи ушлі рили просто обмежились спамом і клонуванням своїх?
кейс стрікера по продажу квартири на вторинці - просто хрестоматійний зразок як робити НЕ можна, при чому по кожному пункту
Striker написав:…На кожному фото написав напівпрозорим текстом номер телефону, щоб відсіяти рилів. Але одна рильска морда зранку таки подзвонила, на що була відіслана дуже далеко) Потім подзвонила жіночка, військовий медик, прислала подругу, та через 15 хвилин вже подивилася і пофотокала...