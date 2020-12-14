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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12034120351203612037>
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 19:54

  Hotab написав:Доречі і в 44 може бути книжка. Та і в 45 зараз нема вимоги перейти на пластик, можна далі доклеювати.

І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:37

  Faceless написав:
  Hotab написав:Доречі і в 44 може бути книжка. Та і в 45 зараз нема вимоги перейти на пластик, можна далі доклеювати.

І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років :mrgreen:

Я в свої 45 вклеїв фотку в паспорт-книжку, в становлені терміни )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 08:16

  pesikot написав:
  Faceless написав:
  Hotab написав:Доречі і в 44 може бути книжка. Та і в 45 зараз нема вимоги перейти на пластик, можна далі доклеювати.

І в 25 вимоги не було формально, а по факту останні роки людям нав'язували ІД картку при вклейці фото в 25. Тому оцінювати вік з типу паспорту можна хіба умовно - що точно не молодше 24 років :mrgreen:

Я в свої 45 вклеїв фотку в паспорт-книжку, в становлені терміни )

ту что на аве?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:18

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Я в свої 45 вклеїв фотку в паспорт-книжку, в становлені терміни )

ту что на аве?

і печатку пробив
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:38

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Там де "Особливі відмітки", це сторінки з 7 по 9. В мене на 9 сторінці штамп "Право на безоплатну приватизацію використано в обсязі ХХ кв.м. при нормі в ХХ кв.м. загальної площі і дата.

Ого, Вам майже 60 років?

А що, з аватарки пісок сиплеться? :mrgreen:
У вас якісь упередження щодо паспорту-книжечки

Та упереджень нема :D , але Ви мали бути десь мінімум 16 років на час такої печатки...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 09:43

  osafly написав:kingkongovets
Услуги адекватного нотариуса в среднем-8-10тыс...Поделить их пополам между покупателем и продавцом-этож пипец как взули.Крахобор....Что я неправильно написал???По налогам не так??В обычной сделке(без всякого немецкого порно..... ) стандарт 1%+1% Или просто попизд... дуже захотелось... Написал бы все по полкам,если такой умный,чтоб было с одного сообщения человеку все понятно,а не на 30 страниц жевать здесь...Умник

Нема ніякого держмита в 1 відсоток)
Який в сраку стандарт 1+1?)
Ви мабуть за партію слуга народу голосували?)
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Ого, Вам майже 60 років?

А що, з аватарки пісок сиплеться? :mrgreen:
У вас якісь упередження щодо паспорту-книжечки

Та упереджень нема :D , але Ви мали бути десь мінімум 16 років на час такої печатки...
А, ви про це... Так це не означає, що печатку поставили в 92-му. Взагалі-то, навіть зараз ще можна приватизувати, якщо то право не втрачено (знаю випадки, коли люди тупо провтикали, і, наприклад, бабуся, що єдина була прописана в будинку, помирає, а будинок не приватизували - все, нема спадщини)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в мене немає відміток про приватизацію, хоча своє право я використав
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:10

Може комусь знадобиться: "Українські журналісти-розслідувачі створили першу базу пошуку недоброчесних реєстраторів та нотаріусів".

Скарги на реєстраторів до Мін'юсту https://journaliststudio.google.com/pin ... blish_link

Базова стаття: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/chorni ... 61904.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 11:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

шось стрікер зі своїм трилером десь зник
я якось провтикав оцей його первісний допис, зараз прочитав і знову сиджу ржу)

цікаво, його оригінальну обʼяву з «напівпрозорим текстом» вже заблокували?
чи ушлі рили просто обмежились спамом і клонуванням своїх?

кейс стрікера по продажу квартири на вторинці - просто хрестоматійний зразок як робити НЕ можна, при чому по кожному пункту

Striker написав:…На кожному фото написав напівпрозорим текстом номер телефону, щоб відсіяти рилів. Але одна рильска морда зранку таки подзвонила, на що була відіслана дуже далеко) Потім подзвонила жіночка, військовий медик, прислала подругу, та через 15 хвилин вже подивилася і пофотокала...
kingkongovets
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