Додано: Вів 29 жов, 2024 12:19

Striker написав: Що, в когось знову діарея не дає спокою?)



Такий весь грамотний і вумний, а толку від того жодного.

Ти, якщо такий розумний, поділись інфою, що треба зробити перед продажем, що НЕ треба робити, а так я жодної корисної інформації від тебе не чув, крім того, що не треба платити 1%.

стрікер, твої помилки в тому, що ти замість того щоб відкрити окрему гілку поперся флудити сюди, на зауваження про флуд почав бикувати «я буду писати тааам де хооочу», на зауваження що «держмито» і «класична схема 1%+1%» - це розвод почав хамити і розповідати що це «закладено в ціну» і що «90% форумчан це платять бо це вигідно» і коли в тебе проти твого власного бажання нарешті все ж всунули розуміння що це таки розвод - замість подяки продовжив бикуватина зауваження, що перед тим як фантазувати про комірку для підрахунку трьох котлет треба щонайменш чітко домовитись з покупцем, взяти у нього завдаток і заказати витяг - ти знову ж таки продовжив хамити і бикуватити не хочеш нічого дізнаватись, не хочеш шукати і перевіряти інфу власноруч, натомість хамиш і вимагаєш щоб тобі підносили все розжоване і ще й силою впихивали це тобі в рота - тому й отримуєш те, чого заслуговуєшголовне не зникай і не припиняй свій ексгібіціонізм, якщо вже почав ганьбитися - давай вже ганьбись до кінця)якщо ти вважаєш, що після подібного висеру у нормальної людини виникає бажання тобі чимось допомогти - ти реально неадекватнийі ще - якщо ти досі на зрозумів, що ота риліха, яка тобі подзвонила перша, та «військова» і її подруга разом з «юристом» - це шайка, яка взяла тебе в оборот і досі чекаєш, що хтось дійсно приїде і після швидкого огляду купить наступного дня твою хату - ти реальний стовідсотковий лох