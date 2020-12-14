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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 жов, 2024 11:53
Для того, чтобы работать без риелтора, нужно быть:
1. психически адекватным
2. понимать элементарные вещи процедуры продажи.
Те, кто приходят с риелторами и суют бумажки с номером телефона, зачастую психически неуравновешенны и несут такую дичь, что на сделку выходить просто опасно
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Бетон
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Додано: Вів 29 жов, 2024 12:00
Бетон написав:Для того, чтобы работать без риелтора, нужно быть:
1. психически адекватным
2. понимать элементарные вещи процедуры продажи.
Те, кто приходят с риелторами и суют бумажки с номером телефона, зачастую психически неуравновешенны и несут такую дичь, что на сделку выходить просто опасно
так я ж вже писав - таких переляканих, жадібних, небажаючих думати і адекватно домовлятися пасажирів (яких насправді переважна більшість) у кінцевому підсумку обовʼязково чехлять рили, у яких спілкування і згодне піддакування неадекватам - головний скілл
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kingkongovets
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Додано: Вів 29 жов, 2024 12:04
Що, в когось знову діарея не дає спокою?)
Моє оголошення ще ніхто не блокував, не клонував.
А всі помилки тому, що хтось на форумі замість того, щоб погигикать над 1%, не дає жодної корисної інфи, а тільки навалює купу навозу.
Такий весь грамотний і вумний, а толку від того жодного.
Ти, якщо такий розумний, поділись інфою, що треба зробити перед продажем, що НЕ треба робити, а так я жодної корисної інформації від тебе не чув, крім того, що не треба платити 1%.
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Striker
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Додано: Вів 29 жов, 2024 12:19
стрікер, твої помилки в тому, що ти замість того щоб відкрити окрему гілку поперся флудити сюди, на зауваження про флуд почав бикувати «я буду писати тааам де хооочу», на зауваження що «держмито» і «класична схема 1%+1%» - це розвод почав хамити і розповідати що це «закладено в ціну» і що «90% форумчан це платять бо це вигідно» і коли в тебе проти твого власного бажання нарешті все ж всунули розуміння що це таки розвод - замість подяки продовжив бикувати
на зауваження, що перед тим як фантазувати про комірку для підрахунку трьох котлет треба щонайменш чітко домовитись з покупцем, взяти у нього завдаток і заказати витяг - ти знову ж таки продовжив хамити і бикувати
ти не хочеш нічого дізнаватись, не хочеш шукати і перевіряти інфу власноруч, натомість хамиш і вимагаєш щоб тобі підносили все розжоване і ще й силою впихивали це тобі в рота - тому й отримуєш те, чого заслуговуєш
головне не зникай і не припиняй свій ексгібіціонізм, якщо вже почав ганьбитися - давай вже ганьбись до кінця)
Striker написав:Що, в когось знову діарея не дає спокою?)
Такий весь грамотний і вумний, а толку від того жодного.
Ти, якщо такий розумний, поділись інфою, що треба зробити перед продажем, що НЕ треба робити, а так я жодної корисної інформації від тебе не чув, крім того, що не треба платити 1%.
якщо ти вважаєш, що після подібного висеру у нормальної людини виникає бажання тобі чимось допомогти - ти реально неадекватний
і ще - якщо ти досі на зрозумів, що ота риліха, яка тобі подзвонила перша, та «військова» і її подруга разом з «юристом» - це шайка, яка взяла тебе в оборот і досі чекаєш, що хтось дійсно приїде і після швидкого огляду купить наступного дня твою хату - ти реальний стовідсотковий лох
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kingkongovets
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Додано: Вів 29 жов, 2024 12:35
Striker написав:
А всі помилки тому, що хтось на форумі замість того, щоб погигикать над 1%, не дає жодної корисної інфи, а тільки навалює купу навозу.
вы сильно всё усложняете, нет проблемы продать квартиру, ваша задача получить кэш хорошими купюрами и довезти его домой. Даже 1% госпошлины вас не должен волновать, напишите "30куе на руки, нотариуса выбирает покупатель". Это означает что все расходы лягут на покупателя, пусть побегает по нотариусам и лично промониторит их жадность.
Или можно поиграть в доброту, в другом объявлении добавьте 500 уе к цене и напишите "расходы по оформлению - пополам". Пусть покупатель сам выберет как ему лучше.
Вас волнует процесс оформления, адекватного покупателя больше волнует чтобы дом не разваливался, стены не промерзали, лифт работал, соседи не были кошатницами/алкашами/наркоманами. Чтобы не было плесени которую вы скрыли вагонкой или декоративной штукатуркой. От этого отталкивайтесь когда будете общаться. Сколько бы вам не обещали без задатка это просто слова. За час до оформления такой покупатель может передумать, например увидев плохой сон.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 29 жов, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 29 жов, 2024 12:36
коконговетс, угу-угу, давай розказуй, пухнастий ти наш, ти тут ні разу з самого початку розмови не бикуєш, ага. Ще й фантазьор ти ще той, я бачу, перекручувати ти вмієш добре.
Якщо ти хоч трохи в адекваті, як ти вважаєш, то не пиши мені взагалі, твої поради мені не потрібні. Зрозумів?
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Striker
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Додано: Вів 29 жов, 2024 12:41
kingkongovets написав:
стрікер, твої помилки в тому, що ти замість того щоб відкрити окрему гілку поперся флудити сюди, на зауваження про флуд почав бикувати «я буду писати тааам де хооочу», на зауваження що «держмито» і «класична схема 1%+1%» - це розвод почав хамити і розповідати що це «закладено в ціну» і що «90% форумчан це платять бо це вигідно» і коли в тебе проти твого власного бажання нарешті все ж всунули розуміння що це таки розвод - замість подяки продовжив бикувати
Ви щас Страйкера з осафлаєм зхрестили.
Не треба вже так категорично доказувати хто тут правий, всі ж ніби дорослі люди
І припініть обидва оцей флейм, пишіть бех грубощів, не хочеться редагувати оце все
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Faceless
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Додано: Вів 29 жов, 2024 12:46
стрікер, щоб ти потім не розповідав казки що тобі тут нічого корисного не порадили - я особисто розказав тобі що тобі треба мати для угоди, що знати і на які розводи не вестися
якщо тебе не влаштовує форма - це виключно твої проблеми, головне - зміст
а тепер вільний
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kingkongovets
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