Станом на сьогодні було видано 13 520 кредитів. Якщо говорити в грошах, це 21 млрд 759 млн. З одного боку це начебто і невеликі цифри, а з іншого боку це 13 520 щасливих українських родин, які нарешті змогли вирішити своє житлове питання.



Перш за все, єОселя працює для військовослужбовців, для представників правоохоронних та силових відомств. Станом на сьогодні більше ніж 50% з отриманих кредитів – це сім'ї військовослужбовців та силових відомств. Програмою також змогли скористатися наші педагоги – 1158 сімей, медики – 1118, науковці.





Яку суму в держбюджеті України передбачено на 2025 рік на програму єОселя?



На 2025 рік передбачено 9,4 млрд грн на програму, згідно з першою редакцією проєкту бюджету. Після другого читання побачимо, які пропозиції будуть винесені, але вже зараз очевидно, що попит на цю програму перевищує можливості держави.



Яку суму держава надала на ремонти пошкодженого житла?



Станом на сьогодні погоджено заявки на майже 8 млрд грн для виплат за пошкоджене житло. Компенсації погодили більше ніж 73 тисячам українських сімей, які отримали чи отримають ці кошти для проведення ремонту. Нагадаю, що максимальна сума виплат становить 500 тис. грн за будинок і 350 тис. грн за квартиру. На жаль, держава наразі не може дозволити собі виплачувати більше за пошкоджене житло.



Скільки вже було видано житлових сертифікатів за знищене або зруйноване житло? Яка їх загальна сума?



- Щодо житлових сертифікатів, вже видано понад 11 тисяч таких сертифікатів на загальну суму 17,2 млрд грн. Середня сума житлового сертифікату становить 1,6 млн грн.



Слід розділяти інформаційні повідомлення, коли людина лише повідомляє про зруйноване чи пошкоджене житло, та заяви на отримання компенсації. Таких інфоповідомлень більше 780 тисяч, а на отримання компенсації подано близько 150 тисяч заяв. Багато людей не можуть подати заяви через відсутність правовстановлюючих документів, які могли згоріти, залишитися на тимчасово окупованих територіях або бути втраченими під час втечі від війни. Компенсація надається лише власникам приміщень, а без документів і записів у реєстрах отримати її неможливо.