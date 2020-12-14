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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 жов, 2024 12:35
Striker
вы сильно всё усложняете, нет проблемы продать квартиру, ваша задача получить кэш хорошими купюрами и довезти его домой. Даже 1% госпошлины вас не должен волновать, напишите "30куе на руки, нотариуса выбирает покупатель". Это означает что все расходы лягут на покупателя, пусть побегает по нотариусам и лично промониторит их жадность.
Или можно поиграть в доброту, в другом объявлении добавьте 500 уе к цене и напишите "расходы по оформлению - пополам". Пусть покупатель сам выберет как ему лучше.
Вас волнует процесс оформления, адекватного покупателя больше волнует чтобы дом не разваливался, стены не промерзали, лифт работал, соседи не были кошатницами/алкашами/наркоманами. Чтобы не было плесени которую вы скрыли вагонкой или декоративной штукатуркой. От этого отталкивайтесь когда будете общаться. Сколько бы вам не обещали без задатка это просто слова. За час до оформления такой покупатель может передумать, например увидев плохой сон.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 29 жов, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 29 жов, 2024 12:41
Не треба вже так категорично доказувати хто тут правий, всі ж ніби дорослі люди
І припініть обидва оцей флейм, пишіть бех грубощів, не хочеться редагувати оце все
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Faceless
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Додано: Вів 29 жов, 2024 13:49
Там по цій базі якийсь пошук є чи це тільки руками 250+ сторінок княпать?
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Додано: Вів 29 жов, 2024 14:42
Олена Шуляк
Станом на сьогодні було видано 13 520 кредитів. Якщо говорити в грошах, це 21 млрд 759 млн. З одного боку це начебто і невеликі цифри, а з іншого боку це 13 520 щасливих українських родин, які нарешті змогли вирішити своє житлове питання.
Перш за все, єОселя працює для військовослужбовців, для представників правоохоронних та силових відомств. Станом на сьогодні більше ніж 50% з отриманих кредитів – це сім'ї військовослужбовців та силових відомств. Програмою також змогли скористатися наші педагоги – 1158 сімей, медики – 1118, науковці.
Яку суму в держбюджеті України передбачено на 2025 рік на програму єОселя?
На 2025 рік передбачено 9,4 млрд грн на програму, згідно з першою редакцією проєкту бюджету. Після другого читання побачимо, які пропозиції будуть винесені, але вже зараз очевидно, що попит на цю програму перевищує можливості держави.
Яку суму держава надала на ремонти пошкодженого житла?
Станом на сьогодні погоджено заявки на майже 8 млрд грн для виплат за пошкоджене житло. Компенсації погодили більше ніж 73 тисячам українських сімей, які отримали чи отримають ці кошти для проведення ремонту. Нагадаю, що максимальна сума виплат становить 500 тис. грн за будинок і 350 тис. грн за квартиру. На жаль, держава наразі не може дозволити собі виплачувати більше за пошкоджене житло.
Скільки вже було видано житлових сертифікатів за знищене або зруйноване житло? Яка їх загальна сума?
- Щодо житлових сертифікатів, вже видано понад 11 тисяч таких сертифікатів на загальну суму 17,2 млрд грн. Середня сума житлового сертифікату становить 1,6 млн грн.
Слід розділяти інформаційні повідомлення, коли людина лише повідомляє про зруйноване чи пошкоджене житло, та заяви на отримання компенсації. Таких інфоповідомлень більше 780 тисяч, а на отримання компенсації подано близько 150 тисяч заяв. Багато людей не можуть подати заяви через відсутність правовстановлюючих документів, які могли згоріти, залишитися на тимчасово окупованих територіях або бути втраченими під час втечі від війни. Компенсація надається лише власникам приміщень, а без документів і записів у реєстрах отримати її неможливо.
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Ірина_
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Додано: Вів 29 жов, 2024 15:52
посетитель написав:
Там по цій базі якийсь пошук є чи це тільки руками 250+ сторінок княпать?
Є пошук. Прочитайте базову статтю, розділ "База скарг на реєстраторів. Як вона працює".
Я перевірив двох державних нотаріусів і одного приватного, з якими у різні часи мав справу. Усі у цій базі відсутні:"Не знайдено жодного співпадіння у документах колекції". Ймовірно, на них не було скарг. Попрактикуйте, може вам відомий якийсь нотар-пройдисвіт, то й перевірте його по базі.)
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ihorkyiv
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Додано: Вів 29 жов, 2024 15:55
трохи оффтопу:
Депутатська 23а, 1к 44м 10/22 поверх, з ремонтом і наповненням
моноліт 2007р, поруч метро Жито та Святошин
68200$
23 дня експозиції
Озерна 12, 2к 46м, 6/9 поверх, панельний бабушатник 1977р
11хв до метро Героїв Дніпра
43500$
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kingkongovets
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:06
Faceless написав:
навіть зараз ще можна приватизувати, якщо то право не втрачено (знаю випадки, коли люди тупо провтикали, і, наприклад, бабуся, що єдина була прописана в будинку, помирає, а будинок не приватизували - все, нема спадщини)
маячня, то якась "ліва бабуся"?
чи хто опритомнів через N років, що пора би оформити спадщину?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 29 жов, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 жов, 2024 20:01
kingkongovets написав:
трохи оффтопу:
Депутатська 23а, 1к 44м 10/22 поверх, з ремонтом і наповненням
моноліт 2007р, поруч метро Жито та Святошин
68200$
23 дня експозиції
Озерна 12, 2к 46м, 6/9 поверх, панельний бабушатник 1977р
11хв до метро Героїв Дніпра
43500$
Дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: Вів 29 жов, 2024 21:24
Investor_K
Так Игарь Аликсеич же предлагал и сам напокупал?
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барабашов
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Додано: Сер 30 жов, 2024 13:25
Investor_K написав: kingkongovets написав:
трохи оффтопу:
Депутатська 23а, 1к 44м 10/22 поверх, з ремонтом і наповненням
моноліт 2007р, поруч метро Жито та Святошин
68200$
23 дня експозиції
Озерна 12, 2к 46м, 6/9 поверх, панельний бабушатник 1977р
11хв до метро Героїв Дніпра
43500$
Дешевше буде?
Звісно!Зараз ціни київського ринку нерухомості - еквівалент 2003 року.
1к "совмін" і брежнєвки площею 35 м2, в цегляних або Ж/б будинках, біля метро в жилому стані - можна купити за 34000 дол, з ремонтом - за 40 000. Причому квартири висять на ОЛХ і Лун.уа вже півроку, з травня 2024- ніхто не купляє.
Через півроку ціни впадуть до рівня 2002 року - тобто 25 000 за 1 к "хрущовка" біля метро в жилому стані. Совмін і брежнєвки - до 30 000, новобуди з ремонтом - більше 40 000 ніхто не дасть.
"Не спешите, братцы, дайте только срок -
будет вам и белка, будет и свисток!
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