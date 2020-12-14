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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2024 13:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?
Додано: Сер 30 жов, 2024 14:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там була перша прєлєсть Ейрмакса
Додано: Сер 30 жов, 2024 14:24
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
обліцовочна клінкерна цегла з фасаду відпадає, з приватного сектора в Цимбаловому яру димами смердить в опалювальний сезон, паркінг дуже незручний, Голосіївську в зливи затоплює якраз поруч з жк
Додано: Сер 30 жов, 2024 14:27
І купа висотних недобудів навколо.
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