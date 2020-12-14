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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12035120361203712038
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 14:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Примат написав:Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?
Там була перша прєлєсть Ейрмакса
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 14:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Примат написав:Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?
обліцовочна клінкерна цегла з фасаду відпадає, з приватного сектора в Цимбаловому яру димами смердить в опалювальний сезон, паркінг дуже незручний, Голосіївську в зливи затоплює якраз поруч з жк
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 14:27

  kingkongovets написав:
Примат написав:Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?
обліцовочна клінкерна цегла з фасаду відпадає, з приватного сектора в Цимбаловому яру димами смердить в опалювальний сезон, паркінг дуже незручний, Голосіївську в зливи затоплює якраз поруч з жк

І купа висотних недобудів навколо.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

просто он мне внешне понравился и метро сразу, можно сказать из подъезда сразу, но цена какая-то, для меня, уж слишком. Думаю, может там какие-то дома по супер технологиям собраны
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 15:44

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Українці спрогнозували, як зміняться ціни на квартири в Києві, Одесі та Львові

До якого табору відносите себе? Ціни виростуть, чи знизяться?
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:17

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Українці спрогнозували, як зміняться ціни на квартири в Києві, Одесі та Львові

До якого табору відносите себе? Ціни виростуть, чи знизяться?

отрицательно вырастут, особенно после войны
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:04

  Примат написав:Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?

Конський прайс. Я б зараз очикував щось на рівні 80К максимум і за умови гарного ремонту та меблів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:37

  Faceless написав:
Примат написав:Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?
Там була перша прєлєсть Ейрмакса

є ще на м. Васильківська новий ЖК з такою ж назвою :)
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я ще й здивувався шо в голосухє метро «під підʼїздом»
kingkongovets
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  #<1 ... 12035120361203712038
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