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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12036120371203812039
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:57

  airmax78 написав:
  Примат написав:Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?

Конський прайс. Я б зараз очикував щось на рівні 80К максимум і за умови гарного ремонту та меблів.

Через декілька місяців, так і буде.
Ремонт в подарунок - вже норма.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жлобремонт от Трибеки в подарунок ото норма
барабашов
 
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