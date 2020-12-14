Через декілька місяців, так і буде.
Ремонт в подарунок - вже норма.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 20:57
Додано: Сер 30 жов, 2024 21:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Жлобремонт от Трибеки в подарунок ото норма
Додано: Чет 31 жов, 2024 07:54
Сейчас любой ремонт - в подарок.
Покупателей все меньше, продавцов все больше.
Закономерный итог правления Ылиты из клоунов, сантехников, уголовников и крестьян.
Не любят украинцы умных людей и не ценят их.
Главное достижение за 33 года - тотальная коррупция.
Додано: Чет 31 жов, 2024 08:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Судячи з повідомлень, очікується, що буде дешевше
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