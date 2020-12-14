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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12036120371203812039
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:57

  airmax78 написав:
  Примат написав:Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?

Конський прайс. Я б зараз очикував щось на рівні 80К максимум і за умови гарного ремонту та меблів.

Через декілька місяців, так і буде.
Ремонт в подарунок - вже норма.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жлобремонт от Трибеки в подарунок ото норма
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 08:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Судячи з повідомлень, очікується, що буде дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 10:24

  Investor_K написав:Судячи з повідомлень, очікується, що буде дешевше

Як мінімум, в 1,5 рази.
Події пришвидшились. Стільки мирних планів від неКорумпованої команди "крепкіх бесХозяйствєнніков"! :mrgreen:
Десь через півроку.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

привіт адептам секти «Аркаду знищив, тому що хотів рейдернути Кличко»
шо ви, дяді?)

У Києві судитимуть колишніх керівників банку «Аркада».

Екс-керівників АКБ «Аркада» звинувачують у незаконному привласненні 480 млн грн коштів вкладників. Подільська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо колишніх голів правління банку та їхньої заступниці.

За даними слідства, у 2014–2020 роках обвинувачені спрямували кошти трьох фондів банку, де було близько 25 тисяч вкладників, на купівлю облігацій підприємства, що належало голові правління банку.

Невиплата за облігаціями призвела до збитків у 480 млн грн. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:11

  Faceless написав:
Примат написав:Жилой комплекс бизнес-класса «Голосеевский» , 1к 110K$, там норм дома?
Там була перша прєлєсть Ейрмакса

ЖК Голосиево или ЖК Голосиевский?
Эксперты тут поаставалтсь ух.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:11

  kingkongovets написав:Невиплата за облігаціями призвела до збитків у 480 млн грн. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Звинувачені давно живуть на Багамах чи Мальдівах.
І горя не знають.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:21

  Investor_K написав:Судячи з повідомлень, очікується, що буде дешевше

Повидомлення людей далеких от РН могут как-то повлиять на уровень цен?
Любой покупатель побывавший на 5-7 просмотрах больше ориентируется поточной ситуации, чем местный бомонд.
Обратная селекция модерацией проведена.
Когда то (до покупки ресурса Фиалой) тут была интересная, независимая платформа.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:36

  Frant написав:
  kingkongovets написав:Невиплата за облігаціями призвела до збитків у 480 млн грн. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Звинувачені давно живуть на Багамах чи Мальдівах.
І горя не знають.

ИгрВалерьич вон 6млрд то ли зелени толи гривен раздал безвозвратно прикорытным оффшорам и норм себя на шконке чухает
Если вообще ту шконку с джакузи давит
Особенности украинского бизнесу, талант приумножить с продажи помытого яблока не главное
По теме - наш Дельмар стоит как подбитый Тирпиц в бухте Тромсе, с невставленными окнами-иллюминаторами, да и газоблока этажа 4 доложить не мешало бы на недолитый монолит, наверно уже коллаборанты за рубли достроят
А шо со свечками Дельмара в столице?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:47

  барабашов написав:ИгрВалерьич вон 6млрд то ли зелени толи гривен раздал безвозвратно прикорытным оффшорам и норм себя на шконке чухает
Если вообще ту шконку с джакузи давит

Нічого він не сидить.
Їздить, куди хоче і коли хоче.
Можливо, за кордон не випускають його.
Це шоу, для простаків, від команди зелених клоунів.
  барабашов написав:подбитый Тирпиц в бухте Тромсе

За "Тірпіца" +)))
Його довго добивали. 3 роки.
Як і цю територію. :cry:
Frant
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