Через декілька місяців, так і буде.
Ремонт в подарунок - вже норма.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:57
Додано: Сер 30 жов, 2024 21:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Жлобремонт от Трибеки в подарунок ото норма
Додано: Чет 31 жов, 2024 08:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Судячи з повідомлень, очікується, що буде дешевше
Додано: Чет 31 жов, 2024 10:24
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
привіт адептам секти «Аркаду знищив, тому що хотів рейдернути Кличко»
шо ви, дяді?)
У Києві судитимуть колишніх керівників банку «Аркада».
Екс-керівників АКБ «Аркада» звинувачують у незаконному привласненні 480 млн грн коштів вкладників. Подільська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо колишніх голів правління банку та їхньої заступниці.
За даними слідства, у 2014–2020 роках обвинувачені спрямували кошти трьох фондів банку, де було близько 25 тисяч вкладників, на купівлю облігацій підприємства, що належало голові правління банку.
Невиплата за облігаціями призвела до збитків у 480 млн грн. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:11
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:11
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:21
Повидомлення людей далеких от РН могут как-то повлиять на уровень цен?
Любой покупатель побывавший на 5-7 просмотрах больше ориентируется поточной ситуации, чем местный бомонд.
Обратная селекция модерацией проведена.
Когда то (до покупки ресурса Фиалой) тут была интересная, независимая платформа.
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:36
ИгрВалерьич вон 6млрд то ли зелени толи гривен раздал безвозвратно прикорытным оффшорам и норм себя на шконке чухает
Если вообще ту шконку с джакузи давит
Особенности украинского бизнесу, талант приумножить с продажи помытого яблока не главное
По теме - наш Дельмар стоит как подбитый Тирпиц в бухте Тромсе, с невставленными окнами-иллюминаторами, да и газоблока этажа 4 доложить не мешало бы на недолитый монолит, наверно уже коллаборанты за рубли достроят
А шо со свечками Дельмара в столице?
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:47
Нічого він не сидить.
Їздить, куди хоче і коли хоче.
Можливо, за кордон не випускають його.
Це шоу, для простаків, від команди зелених клоунів.
За "Тірпіца" +)))
Його довго добивали. 3 роки.
Як і цю територію.
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