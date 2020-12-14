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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12047120481204912050
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:02

Спостереження Кржн
Навіть в загальнодоступному сегменті, до 50000 дол. - квартири погано продаються.
Висять масово об'яви по 6-7 місяців, а покупців немає.

Це означає, що реальні ціни продаж - суттєво менші. "Ремонт в подарунок" - вже не рятує ситуацію.
Потрібна суттєва скидка, щоб продати.
При нинішніх перспективах - бажаючих купити на порядок (10 разів) менше, ніж бажаючих продати. Докерувались, керманичі. "Страна крепкіх бесхозяйствєнніков" :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:08

  Frant написав:Спостереження Кржн
Навіть в загальнодоступному сегменті, до 50000 дол. - квартири погано продаються.
Висять масово об'яви по 6-7 місяців, а покупців немає.

Це означає, що реальні ціни продаж - суттєво менші. "Ремонт в подарунок" - вже не рятує ситуацію.
Потрібна суттєва скидка, щоб продати.
При нинішніх перспективах - бажаючих купити на порядок (10 разів) менше, ніж бажаючих продати. Докерувались, керманичі. "Страна крепкіх бесхозяйствєнніков" :oops:

війна вже закінчилась?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:30

  Shaman написав:
  Frant написав:Спостереження Кржн
Навіть в загальнодоступному сегменті, до 50000 дол. - квартири погано продаються.
Висять масово об'яви по 6-7 місяців, а покупців немає.

Це означає, що реальні ціни продаж - суттєво менші. "Ремонт в подарунок" - вже не рятує ситуацію.
Потрібна суттєва скидка, щоб продати.
При нинішніх перспективах - бажаючих купити на порядок (10 разів) менше, ніж бажаючих продати. Докерувались, керманичі. "Страна крепкіх бесхозяйствєнніков" :oops:

війна вже закінчилась?..

думаю, по закінченні, як тільки відкриють кордон буде двосторонній рух:
- незадоволені тим там сюди,
- і, навпаки, незадоволені цим тут туди.
Який рух переважить? Думаю що туди,
але понаповерненці будуть трохи при відносно товстих грошах, то на початок КРЖН, навіть, підскокне, а далі піде "розчарування",
віри що знайдеться свій Мілей нема, а вколочувати на відновлення корупційної бездонної бочки партнери не такі простаки
Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 лис, 2024 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:але понаповерненці будуть трохи при відносно товстих грошах

Думаєте, багато тих, хто в Європі відкладає? Там на 150 уо на місяць прожити складно.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:21

kyk
Думаєте, багато тих, хто в Європі відкладає? Там на 150 уо на місяць прожити складно.


В багатшому суспільству в смітниках має бути більше їжі, одягу … 150 ще і багато було б.
Hotab
 
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  #<1 ... 12047120481204912050
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