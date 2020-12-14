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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:02
Спостереження Кржн
Навіть в загальнодоступному сегменті, до 50000 дол. - квартири погано продаються.
Висять масово об'яви по 6-7 місяців, а покупців немає.
Це означає, що реальні ціни продаж - суттєво менші. "Ремонт в подарунок" - вже не рятує ситуацію.
Потрібна суттєва скидка, щоб продати.
При нинішніх перспективах - бажаючих купити на порядок (10 разів) менше, ніж бажаючих продати. Докерувались, керманичі. "Страна крепкіх бесхозяйствєнніков"
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Додано: Нед 03 лис, 2024 11:08
Frant написав:
Спостереження Кржн
Навіть в загальнодоступному сегменті, до 50000 дол. - квартири погано продаються.
Висять масово об'яви по 6-7 місяців, а покупців немає.
Це означає, що реальні ціни продаж - суттєво менші. "Ремонт в подарунок" - вже не рятує ситуацію.
Потрібна суттєва скидка, щоб продати.
При нинішніх перспективах - бажаючих купити на порядок (10 разів) менше, ніж бажаючих продати. Докерувались, керманичі. "Страна крепкіх бесхозяйствєнніков"
війна вже закінчилась?..
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Додано: Нед 03 лис, 2024 11:30
Shaman написав: Frant написав:
Спостереження Кржн
Навіть в загальнодоступному сегменті, до 50000 дол. - квартири погано продаються.
Висять масово об'яви по 6-7 місяців, а покупців немає.
Це означає, що реальні ціни продаж - суттєво менші. "Ремонт в подарунок" - вже не рятує ситуацію.
Потрібна суттєва скидка, щоб продати.
При нинішніх перспективах - бажаючих купити на порядок (10 разів) менше, ніж бажаючих продати. Докерувались, керманичі. "Страна крепкіх бесхозяйствєнніков"
війна вже закінчилась?..
думаю, по закінченні, як тільки відкриють кордон буде двосторонній рух:
- незадоволені тим там сюди,
- і, навпаки, незадоволені цим тут туди.
Який рух переважить? Думаю що туди,
але понаповерненці будуть трохи при відносно товстих грошах, то на початок КРЖН, навіть, підскокне, а далі піде "розчарування",
віри що знайдеться свій Мілей нема, а вколочувати на відновлення корупційної бездонної бочки партнери не такі простаки
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 03 лис, 2024 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:16
flyman написав:
але понаповерненці будуть трохи при відносно товстих грошах
Думаєте, багато тих, хто в Європі відкладає? Там на 150 уо на місяць прожити складно.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:21
kyk
Думаєте, багато тих, хто в Європі відкладає? Там на 150 уо на місяць прожити складно.
В багатшому суспільству в смітниках має бути більше їжі, одягу … 150 ще і багато було б.
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