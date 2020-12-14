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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12051120521205312054>
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:23

  fox767676 написав:
  flyman написав:головне квартира в Кампусі,

я смотрел на Луне, ремонты хороши, и дом не cтена
Hotab железка не сильно шумит?

Норм. У мене вікна на сплртлайф кардачинський)
Я не чую жд
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:лібертаріанця на кшталт Мілєя бюджетні сісуні тут не виберуть


милей это наши последние 10 лет с курсом на аграрную сверхдержаву
а милеевец балашов вообще долбойоб
снчала бегал по Мадайну с Ярошем и Корчинским, а теперь призывает отдать Левобережье под Медведчука & Рабиновича, а правобережье под Залужного
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:36

  flyman написав:лібертаріанця на кшталт Мілєя бюджетні сісуні тут не виберуть

Як це не виберуть лібертаріанця ? А це тоді хто https://interfax.com.ua/news/political/588839.html
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:49

Чому про модні МОПи ніхто не пише?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:54

  UA написав:Чому про модні МОПи ніхто не пише?

пару страниц назад было про жк кузьминский
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 21:59

  The_Rebel написав:
  flyman написав:лібертаріанця на кшталт Мілєя бюджетні сісуні тут не виберуть

Як це не виберуть лібертаріанця ? А це тоді хто https://interfax.com.ua/news/political/588839.html

По їхніх плодах ви пізнаєте їх. (Вiд Матвiя 7:16)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:00

  fox767676 написав:
  flyman написав:лібертаріанця на кшталт Мілєя бюджетні сісуні тут не виберуть


милей это наши последние 10 лет с курсом на аграрную сверхдержаву
а милеевец балашов вообще долбойоб
снчала бегал по Мадайну с Ярошем и Корчинским, а теперь призывает отдать Левобережье под Медведчука & Рабиновича, а правобережье под Залужного

Мілей це зменшення держави в житті громадян, а не 4 держбанки, що більше 50% БСУ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Мілей це зменшення держави в житті громадян, а не 4 держбанки, що більше 50% БСУ


Чули вже. "Державв в смартфоні" - це держава в смартфоні біженця
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:07

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Чому про модні МОПи ніхто не пише?

пару страниц назад было про жк кузьминский

ЖК Паровоз
Скучно тут без Первого и Второго
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:По їхніх плодах ви пізнаєте їх. (Вiд Матвiя 7:16)

гадаю плодами буде піночетовщина з набутилюванням опозиції, як це було за лібертаріанція михайла ніколозовіча
fox767676
 
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