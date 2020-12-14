Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:лібертаріанця на кшталт Мілєя бюджетні сісуні тут не виберуть
милей это наши последние 10 лет с курсом на аграрную сверхдержаву а милеевец балашов вообще долбойоб снчала бегал по Мадайну с Ярошем и Корчинским, а теперь призывает отдать Левобережье под Медведчука & Рабиновича, а правобережье под Залужного
flyman написав:лібертаріанця на кшталт Мілєя бюджетні сісуні тут не виберуть
милей это наши последние 10 лет с курсом на аграрную сверхдержаву а милеевец балашов вообще долбойоб снчала бегал по Мадайну с Ярошем и Корчинским, а теперь призывает отдать Левобережье под Медведчука & Рабиновича, а правобережье под Залужного
Мілей це зменшення держави в житті громадян, а не 4 держбанки, що більше 50% БСУ