прохожий иногда прохаживается, вам его мало?
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Додано: Нед 03 лис, 2024 22:50
Додано: Пон 04 лис, 2024 00:38
Я ,кстати, знавал в сети пользователя с ником "Прохожий".
Знаю, что он тусовался в Днепре и Киеве. С днепровских форумов его выпидорили за ватничество и открытую симпатию к оккупантам, на Строимдоме даже в модераторах сидел,но опять же-выгнали за это же.
Так,просто к слову вспомнил. Все совпадения с реальными участниками и событиями -случайны.
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