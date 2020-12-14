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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12051120521205312054
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:50

  UA написав:ЖК Паровоз
Скучно тут без Первого и Второго
прохожий иногда прохаживается, вам его мало?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 00:38

  Wirująświatła написав:
  UA написав:ЖК Паровоз
Скучно тут без Первого и Второго
прохожий иногда прохаживается, вам его мало?


Я ,кстати, знавал в сети пользователя с ником "Прохожий".
Знаю, что он тусовался в Днепре и Киеве. С днепровских форумов его выпидорили за ватничество и открытую симпатию к оккупантам, на Строимдоме даже в модераторах сидел,но опять же-выгнали за это же.
Так,просто к слову вспомнил. Все совпадения с реальными участниками и событиями -случайны.
Velz
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